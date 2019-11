Thông tin mới vụ lộn xộn lúc mua hồ sơ mời thầu ở Quảng Nam

Ngày 2-11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã có báo cáo về việc gây mất ANTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa UBND thị xã Điện Bàn)



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn.

Theo đó, công an thị xã Điện Bàn khẳng định việc mua bán mời thầu của Ban quản lý dự án Thị xã Điện Bàn là đúng quy định mở bán gói thầu, không có trường hợp vi phạm hồ sơ mời thầu.

Trước đó, ngày 11-10, nhiều người cãi nhau dẫn đến xô xát ngay tại bộ phận một cửa. Công an phường Vĩnh Điện đã có mặt lập biên bản sự việc.

Sau quá trình xác minh, công an thị xã Điện Bàn thông tin, việc đánh nhau chỉ trong thời gian ngắn nên nhóm người đã bỏ đi. Đồng thời khẳng định sự việc không ảnh hưởng đến việc bán hồ sơ mời thầu.

Ngày 15-10, bà Lê Thị Như My (nhân viên của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Saiko) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Điện Bàn mua hồ sơ mời thầu Dự án nâng cấp mở rộng dự án 773 (giai đoạn 1), hạng mục giao thông, thoát nước, chiếu sáng bị uy hiếp.

Qua trích xuất camera, làm việc với bà My và nhân viên của BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn, công an xác định có ba thanh niên khoảng 35 tuổi, không phải người địa phương, không rõ lai lịch đã có lời lẽ hăm doạ, uy hiếp, đòi đánh và cản trở bà My mua hồ sơ dự thầu.

Sau khi xảy ra các sự việc trên Công an Thị xã Điện Bàn đã triển khai tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT tại khu vực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho đến nay tình hình trên không còn tái diễn.



Cảnh hỗn loạn được camera ghi lại.

Trao đổi với PLO, thượng tá Hà Thế Xuyên – Phó trưởng công an thị xã Điện Bàn cho biết vụ việc đó công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. “Dù không có thương tích gì nhưng mà tìm cho ra băng nhóm đó để làm rõ phía sau có ai bảo kê, bao che gì không. Hiện nay chúng tôi đang ráo riết làm”, thượng tá Xuyên nói.

Trước đó, Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn mời thầu hạng mục giao thông, thoát nước, chiếu sáng công trình nâng cấp, mở rộng dự án đường 773. Việc đấu thầu là công khai. Tuy nhiên, khi các đơn vị tham gia mua hồ sơ đấu thầu tại bộ phận một cửa thì bị nhóm giang hồ xăm trổ hăm dọa, ngăn cản. Đỉnh điểm đã có lúc hai nhóm giang hồ hỗn chiến ngay tại khu vực bán hồ sơ. Công an thị xã Điện Bàn xuất camera để xác định những người liên quan đến việc cản trở các đơn vị mua hồ sơ tham gia dự thầu. Theo tìm hiểu, dự án đường 773 (giai đoạn 1) đang mời thầu hạng mục giao thông, thoát nước, chiếu sáng có chiều dài 1 km, bề rộng mặt cắt ngang 11 m. Trong đó, mặt đường 7,5 m, vỉa hè 4 m (mỗi bên 2 m). Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 11 tỉ đồng được huy động từ nguồn vốn tiền sử dụng đất của UBND thị xã Điện Bàn. Mức vốn đầu tư của toàn dự án là 56,4 tỉ đồng, trong đó nguồn kinh phí dành cho công tác giải phóng mặt bằng khoảng 40 tỉ đồng.