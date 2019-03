Thông tin mới vụ tố nữ giáo viên trong nhà nghỉ với nam sinh

Cô H.: "Đó không phải là tin nhắn của tôi" Trưa 11-3, qua điện thoại, cô H. đã trao đổi với chúng tôi. Cô nói: Thật ra hôm đó tôi (cô H.-PV) đi tìm thuê nhà trọ cho em gái và do thằng bé học trò biết chỗ này nên tôi nhờ em ấy đến chở đi. Tuy nhiên không ngờ chồng tôi đã cài đặt định vị trong điện thoại của tôi nên biết vị trí ở chỗ nào. Chồng tôi rất vũ phu và ghen tuông. . Trong clip có một chiếc xe máy dựng ở trong phòng nghỉ, xe này là của cậu học trò trên? + Vâng đây là chiếc xe của thằng bé học trò. . Thế còn hàng trăm tin nhắn tình cảm giữa cô và cậu học trò một thời gian dài? + Đó không phải là tin nhắn của tôi mà do chồng tôi đã khống chế sử dụng cả Facebook lẫn Zalo của tôi. Chồng tôi thường xuyên đánh đập tôi và tôi nộp đơn ly hôn nên anh ta đã lập mưu để giành quyền nuôi con vì con tôi là cháu đích tôn của gia đình anh ta. . Vậy clip cô khóc lóc thừa nhận, van xin chồng tha thứ? + Đó là do chồng tôi dùng clip quay ở nhà nghỉ để khống chế. Nếu tôi không thực hiện anh ta sẽ phát tán, do sợ quá nên tôi van xin. Nghề giáo mà clip đó đưa lên mạng xã hội, ai xem người ta sẽ không nghĩ đi tìm nhà trọ vì một nam, một nữ vào đó chỉ làm bậy thôi. Tuy nhiên đây là nơi vừa là nhà nghỉ vừa cho thuê trọ ngắn ngày, dài ngày, qua đêm. Anh ta còn gây áp lực cho phụ huynh và phụ huynh cứ ngỡ con họ làm chuyện bậy bạ, loạn luân. Riêng áo ngực có trong clip là do chồng tôi ném xuống để quay vì lúc đó tôi đang trong nhà vệ sinh để xem nhà vệ sinh và chỗ nấu ăn, nấu uống để thuê nhà trọ cho em gái. Nói chung tất cả đã nằm trong âm mưu của chồng tôi. . Cơ quan điều tra đã làm việc với cô về vụ việc chưa? + Theo tôi biết thì hôm nay công an mời chồng tôi đến cung cấp chứng cứ, vẫn chưa mời tôi. Hiện nay tôi đang bị đình chỉ giảng dạy hai tuần và làm giám thị nhưng tôi không đồng ý quyết định trên. Thầy hiệu trưởng chưa xác minh vụ việc đã buộc tôi làm cam kết tránh xa cậu học trò trên và vận động học trò trên đến lớp trong khi cậu học trò đó vẫn đi học bình thường. Hiện nay tôi đã gởi đơn khiếu nại hiệu trưởng và quyết định tạm đình chỉ đến Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ. .Xin cảm ơn cô!