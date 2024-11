1 phụ nữ suýt mất 100 triệu vì ham quà tặng 50.000 USD 19/11/2024 21:21

Ngày 19-11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) ngăn chặn vụ chuyển tiền cho nghi phạm lừa đảo.

Theo thông tin, khách hàng NTC (65 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đến giao dịch yêu cầu chuyển số tiền 100 triệu cho một người lạ để nhận quà tặng 50.000 USD từ người bạn mới quen trên mạng xã hội đang ở nước ngoài.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai giải thích cho người phụ nữ. Ảnh CA.

Nghi vấn người phụ nữ này bị lừa đảo nên nhân viên ngân hàng đã tạm dừng giao dịch cho khách hàng, đồng thời báo thông tin cho Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngay sau đó, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai có mặt ở ngân hàng giải thích cho bà C đã bị các nhóm tội phạm lừa đảo bằng hình thức kết bạn, tặng quà trên không gian mạng.

Nghe giải thích, người phụ nữ đã không thực hiện giao dịch, đồng thời cảm ơn cán bộ Công an và MB đã giúp đỡ kịp thời, bảo vệ tài sản cho người dân.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần báo ngay cho Cơ quan công an nơi gần nhất.