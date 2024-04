Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang có thư kêu gọi đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên mạng 23/04/2024 19:19

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa có thư ngỏ kêu gọi người dân trong tỉnh hưởng ứng chiến dịch “Tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa có thư ngỏ gửi toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đồng Nai hưởng ứng chiến dịch “Tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Vũ Hội

Theo đó, thời gian qua việc tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã triển khai quyết liệt và đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc sử dụng rộng rãi các giao dịch điện tử trực tuyến trong giao thương, mua bán nên loại tội phạm này diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn ra với một số thủ đoạn phổ biến như: Giả danh cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, Công an, Quân đội, Tòa án, Viện kiểm sát, tuyển việc làm online...

Đặc biệt, nhóm tội phạm còn lừa người dân cài đặt các ứng dụng lạ chứa mã độc (app thuế, app VNeID, app Bộ Công an...), đăng quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo, việc sử dụng AI (deepfake), giả mạo các cuộc gọi video, giọng nói để lừa đảo.

Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này mọi người luôn cảnh giác, không hoảng sợ khi nhận được điện thoại, tin nhắn do người lạ gửi đến có nội dung liên quan vụ việc, vụ án...

Người dân cũng không nên tin vào những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc hay lời mời “việc nhẹ, lương cao” và không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh CCCD của bản thân, không bấm vào đường link lạ... để nhóm tội phạm có thể lợi dụng.

Trước khi chuyển tiền cho đối tượng nhắn tin qua mạng xã hội thì phải xác minh thông tin bằng cách gọi điện thoại cho người nhận tiền để xác thực.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cũng đề nghị mọi người thường xuyên tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, chia sẻ, tuyên truyền cho mọi người chủ động phòng tránh, thực hiện tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an tỉnh Đồng Nai.