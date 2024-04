'Lá chắn' ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua mạng 11/04/2024 10:40

(PLO)- Lực lượng công an xã, nhân viên ngân hàng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua mạng...

Ngày 11-4, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng Công an huyện Bắc Sơn vừa phối hợp với ngân hàng Agribank ngăn chặn hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh công an.

Lại xưng công an "đe dọa" lừa chuyển tiền

Vụ đầu tiên, ngày 4-4, mang theo tâm trạng hồi hộp, lo lắng, bà HTS, ngụ xã Tân Lập đến Agribank Bắc Sơn yêu cầu rút 95 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển cho người lạ. Bà này cho biết trước đó nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ công an yêu cầu chuyển tiền.

Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Bắc Sơn và Giao dịch viên Agribank Bắc Sơn tư vấn về các hình thức lừa đảo qua mạng cho bà HTT. Ảnh: CA

Bốn ngày sau, một phụ nữ khác là HTT, ngụ xã Long Đống cũng nhận được điện thoại của người tự xưng là công an yêu cầu chuyển tiền để hoàn tất vụ án ma túy. Nghe điện thoại xong, bà T vội đến ngân hàng yêu cầu chuyển 38 triệu đồng sang tài khoản khác.

Cả hai vụ việc, giao dịch viên ngân hàng nhận thấy dấu hiệu lừa đảo nên báo Công an huyện Bắc Sơn. Được sự trấn an, tư vấn và giải thích của công an, hai phụ nữ đã không thực hiện chuyển tiền.

Hai "lá chắn" ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo

Đây không phải lần đầu lực lượng công an tuyến cơ sở phối hợp với ngân hàng ngăn chặn các vụ lừa đảo qua mạng.

Ở một địa phương khác, hồi cuối tháng 1-2024, anh Nguyễn Văn Hiệp, Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cũng đến điểm giao dịch Agribank ngăn chặn vụ việc một phụ nữ U50 bị lừa bằng hình thức "người nước ngoài gửi quà về nước".

Tin lời người tình ngoại quốc, người phụ nữ U50 không nghĩ rằng mình là đối tượng bị lừa đảo qua mạng. Ảnh PV

Anh Hiệp cho hay các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý để người dân tin tưởng. Những người này nói chuyện, quan tâm và thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ sau đó ngỏ ý gửi tặng quà. Tuy nhiên, để nhận quà họ phải trả tiền phí, khoảng 26 triệu đồng.

Khi công an xuất hiện, tuyên truyền, giải thích, ban đầu người phụ nữ không nghe, vẫn tin tưởng kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, với sự kiên trì của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, bà H sau đó đã bừng tỉnh và không chuyển tiền theo yêu cầu.

Hiện chưa có con số thống kê các vụ việc lừa đảo qua mạng được công an tuyến cơ sở ngăn chặn nhưng phía Agribank cho biết trong năm 2023 đã phát hiện, ngăn chặn hơn 170 vụ lừa đảo, giúp khách hàng bảo vệ gần 19 tỉ đồng.

Phân tích các vụ lừa đảo trong nửa đầu năm 2023, ngân hàng cho biết có trên 50% vụ việc lừa đảo dưới hình thức giả mạo cơ quan chức năng để thao túng tâm lý người dân rồi tống tiền.

Theo đại diện ngân hàng, đối tượng bị lừa đảo không chỉ là phụ nữ, người già mà ở tất cả các lứa tuổi. Mặc dù Agribank cảnh báo liên tục, khuyến cáo không ngừng nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác và bị sập bẫy.

Không ít trường hợp mắc bẫy lừa đảo của những kẻ mạo danh công an, điều tra viên, đã thực hiện các bước để chuẩn bị chuyển tiền. Tuy nhiên, khi ra tới ngân hàng rút tiền tiết kiệm, mở tài khoản chuyển tiền thì được nhân viên ngân hàng ngăn chặn ở “phút 89”.

Đại diện ngân hàng khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi nghe điện thoại của người lạ. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin đe dọa, uy hiếp. Cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại và từ chối nghe theo sự sắp đặt.