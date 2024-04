Đang chở rắn hổ mang chúa nặng 8kg trên taxi thì bị bắt 05/04/2024 11:32

(PLO)- Công an khởi tố hai bị can có hành vi vận chuyển, mua bán rắn hổ mang chúa nặng 8kg.

Ngày 5-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ vừa khởi tố bị can với Lý Văn Hoàn (28 tuổi) và Hoàng Văn Phúc (27 tuổi, cùng ngụ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.

Mua bán rắn hổ mang chúa là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Ảnh: CA

Trước đó, vào cuối 3-2024, Công an huyện Thanh Thuỷ phát hiện xe taxi biển số tỉnh Thái Nguyên đang dừng đỗ ven đường tỉnh lộ 317, thuộc địa phận thị trấn Thanh Thuỷ có biểu hiện nghi vấn về hành vi mua bán rắn hổ mang chúa nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, Lý Văn Hoàn là hành khách đi trên xe tự nguyện giao nộp 1 con rắn hổ chúa còn sống, dài khoảng 2m, nặng 8kg.

Anh TQH, chủ ô tô, cho biết được Lý Văn Hoàn thuê chở từ tỉnh Thái Nguyên về tỉnh Phú Thọ, nhưng không biết việc Hoàn mang theo rắn hổ mang chúa trên xe.

Hoàn khai nhận được Hoàng Văn Phúc thuê vận chuyển con rắn hổ mang chúa từ Thái Nguyên về Phú Thọ giao cho khách với giá 2,3 triệu đồng. Sau đó, Hoàn đã thuê anh TQH đưa về Phú Thọ.

Căn cứ lời khai của Hoàn và những chứng cứ đã thu thập được, Công an huyện Thanh Thuỷ đã triệu tập Hoàng Văn Phúc đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện con rắn hổ chúa đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã TP Hà Nội chăm sóc, lưu giữ.