8 phụ nữ cùng 2 người đàn ông đánh bạc trên đồi 02/04/2024 17:12

(PLO)- 10 người trong đó có tám phụ nữ cùng nhau đánh bạc trên đồi và bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 2-4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đình Lập vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 10 người về tội đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, chiều 29-2, Công an huyện Đình Lập phối hợp với Công an xã Đình Lập phát hiện, bắt quả tang sáu người đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại khu đồi Nà Váng, thuộc thôn Bản Chuông.

Các bị can bị khởi tố về tội đánh bạc. Ảnh: CA

Những bị can này gồm Vương Văn Đức, Chu Văn Đức, Trần Thị Thơm, Vương Thị Hoa, Lộc Thị Dương và Dương Thị Trang (cùng ngụ thôn Bản Chuông).

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm số tiền hơn 5 triệu đồng, hai bộ bài tú lơ khơ, một chiếu nhựa và một số tang vật liên quan.

Trong quá trình bắt giữ, lợi dụng lúc hỗn loạn, một số người đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Đình Lập đã nhanh chóng xác minh làm rõ và bắt giữ thêm bốn người khác gồm Hoàng Thị Thái, Đặng Thị Cư, Hoàng Thị Tuyết và Lý Thị Kham (ngụ cùng địa chỉ).

Qua điều tra, nhóm người trên tham gia đánh liêng, quy định mỗi ván bài tiền đặt cược và “gà” là 10.000 đồng, mỗi lần tố 10.000 đồng - 50.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đình Lập đang củng cố hồ sơ, xử lý các bị can theo quy định.