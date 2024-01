Hơn 90.000 học sinh Lạng Sơn nghỉ học chống rét

Sáng 24-1, trao đổi với PLO, bà Hà Thị Khánh Vân, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn, cho biết tính đến chiều qua (23-1), ngành giáo dục tỉnh này đã cho 269 cơ sở giáo dục với 92.356 học sinh các cấp nghỉ học chống rét.

Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn, toàn tỉnh hiện có 660 cơ sở giáo dục gồm trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với tổng số hơn 209.200 học sinh. Trong đó, riêng khối mầm non, tiểu học là hơn 400 cơ sở.

Hoạt động giáo dục tại điểm trường Lũng Slàng, trường Tiểu học xã Tri Phương huyện Tràng Định. Ảnh langson.edu.vn

Trước tình hình rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, Lạng Sơn yêu cầu các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục, căn cứ vào điều kiện thực tế, diễn biến thời tiết thực tế ở từng vùng để xem xét cho học sinh nghỉ học chống rét.

Theo đó, học sinh cấp mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ nếu nhiệt độ dưới 7 độ C. Các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tùy vào điều kiện bố trí cho học sinh nghỉ học khi thời tiết dưới 6 độ C.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các đơn vị có thể điều chỉnh thời gian học phù hợp. Nhà trường cũng cần đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi tổ chức các giờ học thể dục, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời.

Các trường hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi trong gia đình.

Các trường mầm non, phổ thông dân tộc nội trú, bán trú cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chăn ấm, nước uống ấm, chỗ nghỉ trưa ấm áp, đun nước nóng cho học sinh tắm, rửa, tăng khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng.

“Ngoài những trường cho học sinh nghỉ học chống rét, những trường ở vị trí thấp, ấm hơn và có phòng kín, có thiết bị sưởi ấm vẫn có thể tổ chức cho học sinh đi học. Có những trường thực hiện điều chỉnh giờ vào lớp muộn hơn để các em đến trường” - lãnh đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn cho biết thêm.

