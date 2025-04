Gần 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025 28/04/2025 20:43

Bộ GD&DT cho biết tính đến hết 17 giờ ngày 28-4, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 1.165.289.

Cụ thể, số thí sinh học lớp 12 đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 1.122.507, chiếm 96,33%.

Số thí sinh tự do là 42.782, chiếm 3,67%. Trong đó, thí sinh tự do đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 16.072 em (chiếm 1,38%); thí sinh tự do dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 26.711 em (chiếm 2,29%).

Cả nước có gần 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh minh hoạ: TT

Đối với các thí sinh dự thi với đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Chương trình phổ thông 2018), lịch thi như sau:

Lịch thi đối với thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006: