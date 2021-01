Thua chứng khoán, thanh niên đến cầu Cần Thơ định tự tử

Tối 5-1, Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết vừa kịp thời khuyên răn, cứu một người đàn ông định nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Theo cơ quan công an, vào 13 giờ cùng ngày, anh LHD (26 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh). Điều khiển xe máy từ Trà Vinh đến Cần Thơ lấy hàng về bán. Trên đường về đến cầu Cần Thơ thì anh D. dừng xe lại, leo qua lan can cầu định tự tử. Sự việc được bảo vệ cầu phát hiện và trình báo công an.



Anh LHD định nhảy cầu Cần Thơ tự tử. Ảnh: HD

Ngay lập tức Công an phường Hưng Phú phối phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã đến nơi vận động D. từ bỏ ý định. Sau hai giờ khuyên giải, thuyết phục D. đã có biểu hiện hồi tâm. Lúc này, Trung tá Phạm Đức Trung, Phó Công an phường Hưng Phú đã leo qua lan can cầu đưa D. vào an toàn.

Qua làm việc, anh D. cho biết do lầm vào cảnh nợ nần nên đã có ý định tự tử. Theo đó, từ giữa năm 2019, anh D. đã vay tổng cộng 340 triệu đồng từ cửa hàng điện thoại và thông qua App vay tiền trên điện thoại. Sau đó anh D. dùng tiền nạp vào tài khoản để chơi chứng khoán và thua lỗ khoảng 300 triệu. Do không có khả năng chi trả nên D. muốn tự tử.



Công an phường Hưng Phú đã khuyên giải, vận động thanh niên từ bỏ ý định tự tử. Ảnh: HD

Sau khi được công an cứu, giải thích, anh D. đã nhận thấy việc làm của mình là thiếu suy nghĩ và hứa không tái phạm.

Công an phường Hưng Phú đã liên hệ với gia đình đến bảo lãnh anh D. về.