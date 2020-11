Thưởng nóng lực lượng bắt nhóm mang 51kg vàng qua biên giới

Sáng 4-11, UBND tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất cho Công an tỉnh An Giang trong công tác triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã trao khen thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Công an tỉnh An Giang.



Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao thưởng nóng cho Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Như PLO đưa tin, trưa 30-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã bắt quả tang Trần Văn Hải (49 tuổi) cùng ba người khác đang vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia về Việt Nam bằng xuồng máy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án.