4 người vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 sang biên giới

Liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 qua biên giới, ngày 11-1, Công an tỉnh An Giang cho biết thêm 3 người liên quan đã đến công an đầu thú.

Như PLO đưa tin, vào trưa 30-10, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ trong quá trình tuần tra đã phát hiện nhóm người chạy xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.



Số vàng 9999 công an thu giữ được. Ảnh: CA

Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, nhóm người này vận chuyển nhiều bao nilon lên bờ. Thấy công an, nhóm đối tượng liều bỏ chạy và công an đã bắt được Trần Văn Hải (49 tuổi).



Trần Văn Hải. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao nilon có chứa 51 kg kim loại màu vàng. Qua giá định cho thấy số kim loại này là vàng 9999, không lẫn tạp chất.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.