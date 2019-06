Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ 7 người ngạt khí ở Thủ Đức

Sáng 13-6, bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều trị tích cực cho 6 nạn nhân trong vụ ngạt khí trên địa bàn được đưa vào cấp cứu hôm trước.



Hiện 6 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đã hồi phục, tiến triển tốt.

Hiện tại, 5 bé sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, có diễn tiến tốt và đang được điều trị tại khoa Nhi và Đơn vị hồi sức tích Nhi. Bà ngoại của các bé là Trần Thị Phụng (64 tuổi) hiện tại đã tỉnh và đang điều trị tại Khoa nội tim mạch- Lão học.

Một trường hợp bé L.T.B.Tr. (8 tuổi) do hít nhiều khí CO nên suy hô hấp nặng, ngưng tim, ngưng thở do thiếu oxy máu. Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện. Mặc dù được các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa hơn một tiếng đồng hồ nhưng bé không qua khỏi.

Theo đại diện bệnh viện, tình trạng ban đầu có thể xác định các bệnh nhân đã bị ngộ độc khí thải ra từ máy phát điện. “Máy phát điện thải ra rất nhiều khí, trong đó có khí CO. Bệnh nhân nếu mà điều trị tốt thì sẽ không để lại di chứng.

Chúng tôi khuyến cáo đối với các trường hợp ngạt khí thì nếu phát hiện phải đưa ngay ra bên ngoài khu vực thoáng khí và gọi cấp cứu 115 lập tức để nhận được hỗ trợ.” – người này khuyến cáo.



Vụ ngạt khí tập thể xảy ra tại ngôi nhà trên địa bàn quận Thủ Đức khiến 7 người thương vong.

Trước đó, ngày 21-6, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) đi uống cà phê. Sau hai lần về nhà vào lúc 9 giờ và 11 giờ ông gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Nghĩ người thân ngủ nên ông tiếp tục đi ra ngoài.

Đến 13 giờ chiều, khi quay về gọi thì có cháu trai năm tuổi ra mở cửa. Thấy cháu bé nói không thành tiếng, người mệt lả nên ông Hai chạy vào nhà.

Vào bên trong, người đàn ông phát hiện vợ là bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) cùng năm người cháu nằm mê man.

Nhận được thông tin, các y tá của Trung tâm cấp cứu 115 nhanh chóng có mặt, sơ cứu, chuyển các nạn nhân vào bệnh viện.