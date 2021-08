Chiều ngày 8-8, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, lực lượng CSGT huyện vừa chuyển viện kịp thời một sản phụ sinh con non tại nhà đến bệnh viện cấp cứu an toàn.



Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 6-8, tổ tuần tra CSGT huyện Đức Hòa gồm 3 cán bộ chiến sỹ CSGT và 1 cảnh sát cơ động Bộ công an làm nhiệm vụ xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại khu vực thị trấn Đức Hòa.



Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Đức Hòa đã kịp thời đưa sản phụ sinh non từ nhà đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: L.L

Người dân báo tin sản phụ CDT (21 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) đang trong tình trạng nguy kịch do sinh non tại nhà, mất nhiều máu đã ngất xỉu. Chồng của chị T. đã liên hệ các phòng khám khu vực nhưng do tình hình tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nên không đủ điều kiện cấp cứu.



Nhận được thông tin và nhận định tính cấp bách của vụ việc, tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa ra quyết định sử dụng xe tuần tra dẫn đường hỗ trợ chuyển sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Khu vực Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa gần 20km, cấp cứu kịp thời.

Do kịp nhập viện nên đến nay sức khỏe sản phụ đã ổn định. Trưởng Công an huyện Đức Hòa đã kịp thời biểu dương tinh thần cứu giúp người dân trong lúc nguy cấp của tổ tuần tra.

Gia đình cùng người thân đã gởi lời cám ơn đến lực lượng công an huyện làm nhiệm vụ đã hỗ trợ kịp thời người dân.