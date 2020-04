Tội phạm ở TP.HCM tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo báo cáo, trong ba tháng qua, các lực lượng đã điều tra khám phá 749 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 74,82%), bắt 1.160 người; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 72 đối tượng truy nã; triệt phá 174 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 651 đối tượng. Lực lượng 363 Công an TP cũng đã phát hiện, bàn giao xử lý nhanh 285 vụ (với 794 người) nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý gần 2500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Canh Tý đã ghi nhận 692 vụ phạm pháp hình sự, giảm 239 vụ (25,67%) so với cùng kỳ năm 2019; triệt phá 116 băng nhóm tội phạm, bắt 450 người và xử lý gần 1300 người cờ bạc; bắt, vận động đầu thú 80 đối tượng truy nã. Công an TP đã phát hiện 317 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế, khởi tố 10 vụ, xử phạt hành chính 127 vụ. Cục Hải quan TP cũng đã phát hiện bắt giữ ba vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, 235 vụ vi phạm khác về Hải quan, tổng trị giá vi phạm ước tính gần 370 triệu đồng. Công an TP đã phát hiện 398 vụ (811 đối tượng) có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khởi tố 352 vụ (441 bị can), xử phạt hành chính 46 vụ, thu giữ hơn 45 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan. Tổng số người nghiện ma túy hiện đang quản lý tại 16 cơ sở cai nghiện trên địa bàn là 12.892 người, tăng 1.176 người so với cùng kỳ. Công an TP cũng đã xác minh bốn vụ việc liên quan đến mua bán người, trong đó kịp thời ngăn chặn một vụ tổ chức đưa người sang các nước châu Âu trái phép.