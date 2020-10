TP.HCM: Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy có nhiều tiền án

Công an quận 3, TP.HCM vừa bắt Đỗ Thanh Bình (65 tuổi, ngụ quận 10), Trần Văn Hồng (56 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Hoài Tâm (43 tuổi) và Nguyễn Minh Hòa (là em rể của Tâm, 34 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Vào cuộc điều tra, Công an lần lượt bắt Bình, Tâm, Hòa và Hồng. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 29-9, sau khi chơi ma túy, Bình cùng Hồng rủ nhau đi trộm tài sản.

Đến khoảng 13 giờ 40, Bình cảnh giới cho Hồng tiếp cận chiếc xe dựng trước căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (quận 3) để bẻ khóa, trộm cắp.

Bình gọi cho Tâm bán chiếc xe. Khi đến ngã tư Bà Hom (quận 6) Tâm đồng ý mua với giá ba triệu. Tâm liền đó mang xe về Long An sửa lại rồi bán tiếp cho Hòa với giá tám triệu.



Đoản phá khóa tang vật bị công an thu giữ. Ảnh:CA

Qua truy xét, cùng ngày 29-9, công an quận 3 bắt được Hồng. Người này khai nhận ngoài vụ trộm nói trên còn phối hợp thực hiện nhiều phi vụ khác ở các địa bàn quận huyện tại TP.HCM.

Chiều 2-10, công an lần lượt bắt Bình, Tâm và Hòa. Tại cơ quan công an, Tâm và Hòa khai nhận mua xe máy trộm cắp của Bình, Hồng để sửa chữa bán lại cho người khác kiếm lời.

Khám xét nơi ở của Tâm và Hòa, công an thu gần 20 xe máy, nhiều xe bị đục số máy, số khung… cùng nhiều tang vật khác.

Bình và Hồng đều nghiện ma túy và mang nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.