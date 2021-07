Ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho nhiều người liên quan đến cặp vợ chồng tiểu thương từ TP.HCM về.

Thông tin ban đầu, ông, bà VTBH (ngụ xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang) làm nghề mua, bán thủy sản ở chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Ngày 4-7, hai vợ chồng H. từ chợ Bình Điền về địa phương nhưng không khai báo y tế và tiếp xúc với nhiều người là bạn hàng thu mua tôm ở nhiều nơi.



Công an huyện Cầu Ngang thông tin về vụ án. Ảnh: MỘNG TUYỀN

Ngày 6-7, Công an địa phương phát hiện và yêu cầu vợ chồng trên đến Trạm y tế khai báo theo quy định. Nhưng do người chồng uống nhiều rượu, say xỉn nên hôm sau mới cùng vợ đi khai báo. Kết quả xét nghiệm người vợ dương tính với COVID-19.

Qua truy vết, ngành chức năng xác định có 34 F1 và 177 F2 bị lây nhiễm COVID-19 từ hai vợ chồng này.

Hiện công an Cầu Ngang đang tiếp tục điều tra vụ án để xỷ lý theo quy định.