Ngày 6-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa triệt phá băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 11 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt tạm giam ba người gồm: Nguyễn Mạnh Cường (53 tuổi), Võ Quốc Bảo (43 tuổi) và Trần Cao Phương (29 tuổi - cùng ngụ tại TP.Nha Trang). tám bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.



Băng nhóm cho vay nặng lãi tại TP.Nha Trang bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Theo điều tra, băng nhóm cho vay nặng lãi nói trên do Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu, hoạt động từ năm 2017 cho đến nay.

Cường trả lương từ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi đàn em để thực hiện công việc cho vay, thu lãi và đòi tiền.

Băng nhóm của Cường đi dán tờ rơi nhiều khu vực tại TP Nha Trang, rao quảng cáo trên mạng xã hội với nội dung “vay nhanh, không cần thế chấp” để thu hút người có nhu cầu.



Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu băng nhóm cho vay lãi nặng. Ảnh: CTV

Khi có người liên hệ vay, nhóm của Cường có hai hình thức cho vay đó là: Vay “tiền đứng” không quy định thời gian trả tiền gốc, nhưng phải trả lãi suất 1%/ngày, tương ứng với mức lãi suất 360%/năm và gấp 18 lần so với quy định pháp luật về dân sự.

Nếu vay “tiền góp” thì ấn định thời gian trả gốc và lãi trong thời hạn 27,5 ngày hoặc 60 ngày với mức lãi suất mỗi ngày 0,3636% và 0,3333%, tương ứng với mức lãi suất mỗi năm 130,896% và 119,988%, gấp 6,54 lần và 5,99 lần so với quy định.





Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CTV

Khi người vay không trả tiền gốc, lãi theo cam kết thì nhóm của Cường sẽ tìm nhiều cách đe dọa, khủng bố tinh thần để ép buộc phải trả.

Công an đã xác định có 839 người dính vào đường dây cho vay của Cường. Với thủ đoạn này, băng nhóm của Cường đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.



Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nơi ở của những người trong băng nhóm này và thu giữ 203 triệu đồng, 4.000 USD, 8.500 USD Canada, một số trang sức kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, ô tô, 9 xe máy, 16 điện thoại và hơn 800 bộ hồ sơ liên quan hoạt động cho vay.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.