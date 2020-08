Trộm xe ở quận 2 mang lên Bình Dương tiêu thụ thì bị bắt

Chiều 14-8, Công an quận 2 di lý Hồ Sỹ Tân (sinh năm 1991, thường trú Nghệ An) từ Công an phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) để tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.



Hồ Sỹ Tân bị các “hiệp sĩ” thuộc các nhóm phòng chống tội phạm bắt giữ bàn giao cho công an. Ảnh: NY

Theo trình báo, vào khoảng 9 giờ 30 sáng 14-8, anh Dương Trung Th. để xe máy hiệu WAVE 59B1-52393 trước cửa khu vực giao hàng thuộc tòa nhà Thảo Điền Pearl (quận 2).

Sau khi vào trong chuẩn bị hàng hoá và quay ra thì anh Thái phát hiện chiếc xe máy bị trộm mất.

Anh Th. đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời liên hệ các nhóm phòng chống tội phạm nhờ giúp đỡ.

Đến khoảng 10 giờ, tên trộm bị các “hiệp sĩ” thuộc các nhóm phòng chống tội phạm phối hợp bắt giữ Tân trên đường Nguyễn Tri Phương (thuộc phường An Bình, TP Dĩ An) và đưa về trụ sở Công an phường An Bình bàn giao.

Tại công an, Tân khai đi trộm xe một mình và đang tìm nơi tiêu thụ. Tân cũng từng có án về trộm cắp tài sản.