Chiều 29-5, một nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc nữ diễn viên VTAT (23 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) bị lộ "clip nóng".

Được biết, việc công an vào cuộc xuất phát từ đơn trình báo của phía VTAT. Hiện nay Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo nhiều đơn vị cùng phối hợp làm rõ, trong đó có lực lượng an ninh mạng.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc, một số thông tin cho rằng đoạn “clip nóng” của VTAT bị phát tán lên mạng xã hội sau khi cô này cùng nhóm bạn bị lực lượng Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) mời lên làm việc. Tại đây, VTAT bị thu giữ điện thoại, đồng thời phải cung cấp mật khẩu điện thoại…

Về thông tin trên, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho hay cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

Lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cũng cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội truy nguồn phát tán đoạn “clip nóng”.

Trước đó, hôm 27-5, mạng xã hội lan truyền đoạn “clip nóng” ghi lại cảnh “ân ái” của một đôi nam nữ. Cô gái trong đoạn clip sau đó được xác định là VTAT, người từng đóng một vai diễn trong bộ phim “Về nhà đi con”.