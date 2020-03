Truy tìm nhóm người giả ăn xin ở Hội An

Ngày 31-3, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, công an TP đã giao cho công an phường Minh An xác minh, truy tìm nhóm người tụ tập, giả ăn xin tại phố cổ Hội An.

Nhóm người ăn mặc nhếch nhác, giả ăn xin ở Hội An.



Theo đó, sáng cùng ngày, một nhóm người tụ tập với quần áo hư hỏng, nhếch nhác, đội nón lá, mang theo gậy giả người ăn xin. Sự việc được một số người ghi hình, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đa số đều tỏ ra không đồng tình, cho rằng những người này đã làm xấu hình ảnh Hội An.

Đáng nói, giữa thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19, việc nhóm người này tụ tập thực hiện hành vi phản cảm ngay tại phố cổ Hội An càng khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều người không đồng tình hành động của nhóm người này.



Sau khi nhận thông tin, công an tiến hành vào cuộc xác minh và xác định những người này không phải là ăn xin mà chỉ đóng giả để quay phim đăng lên mạng xã hội.