Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thừa (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Huỳnh Phương Thảo (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Các quyết định và lệnh bắt tạm giam của Công an quận Bình Tân đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Thảo (bên trái) và Thừa tại cơ quan điều tra. Ảnh CA

Trước đó, ngày 20-9, Công an TP.HCM phát hiện, tạm giữ PMT (21 tuổi, quê Long An) do có hành vi mua bán trái phép một hộp thuốc Molnupiravir 400 mg với giá 6,6 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM tiếp tục tạm giữ NĐK (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) do có hành vi mua bán trái phép thuốc Molnupiravir 400 mg. Từ manh mối lời khai của hai đối tượng này, Công an TP.HCM đã phối hợp với công an quận Bình Tân, công an quận 10 làm rõ hành vi của Thừa và Thảo.



Thảo và Thừa khai nhận biết việc bán thuốc như vậy là sai quy định nhưng vì ham lợi nên thực hiện. Ảnh CA

Tại cơ quan điều tra, Thừa và Thảo thừa nhận biết rõ loại thuốc này dùng để điều trị bệnh COVID-19 đang được Sở y tế triển khai sử dụng thí điểm có kiểm soát, đang trong quá trình thử nghiệm, cấp phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà, chưa được phép mua bán trên thị trường.

Theo đó, ông Thừa là nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm y tế quận Bình Tân, ông Thảo là nhân viên y tế của Trung tâm y tế quận Tân Phú.

"Tôi trực tiếp lấy từ kho rồi đưa cho Thảo. Tôi lấy khoảng ba lần, mỗi lần từ 10 đến 20 hộp. Trong mỗi hộp có 20 viên" - Thừa nói.



Những người mua lại thuốc của Thảo bán lại cho người dân với giá từ 5,5 đến 6 triệu đồng/ hộp. Ảnh CA

Riêng ông Thảo cho biết việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 như vậy là sai. "Thuốc này để cấp chứ không được bán. Tôi đã ăn năn, hối lỗi" - ông Thảo thừa nhận.

Theo điều tra, ông Thừa có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc kháng virus Molnupiravir 400 mg từ Sở Y tế để phân phối xuống trung tâm y tế 10 phường của quận.

Hôm 13-9, ông này nhận hơn 1.000 hộp thuốc Molnupiravir từ trên phân bổ xuống. Thay vì phân phối xuống các trung tâm y tế thì lại bán cho Thảo 50 hộp với giá 2 triệu đồng/1 hộp.

Thảo sau đó đăng quảng cáo lên Facebook bán với giá từ 2,5-4 triệu đồng/1 hộp.

Qua điều tra, công an xác định những người mua lại thuốc của Thảo lại bán cho người dân có nhu cầu với giá từ 5,5-6 triệu đồng/1 hộp.

Theo Công an, do lòng tham của mình, Thừa và Thảo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý, cấp phát thuốc của mình, cấu kết với nhau để bán ra bên ngoài nhằm tư lợi cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở y tế, tác động tiêu cực đến chính sách phòng chống dịch của Nhà nước, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân người nhiễm bệnh COVID-19 trên địa bàn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan.