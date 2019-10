Vụ quán cà phê phục vụ con bạc: Công an vào cuộc

Liên quan tới bài “Quán cà phê có khu VIP phục vụ các con bạc”mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngay trong ngày 14-10, công an các quận liên quan đã có chỉ đạo khẩn cho những đơn vị liên quan vào cuộc.



Với quán cà phê 1278 trên đường Trường Sa, ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết đã chỉ đạo công an quận xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh. Theo ông La, hiện ủy ban quận đã yêu cầu công an quận rà soát các hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ủy ban quận cũng yêu cầu lực lượng công an rà soát các địa bàn trọng điểm có khả năng xảy ra cá độ, trong đó có địa chỉ mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Đồng thời, ông cũng mong muốn báo chí khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm sẽ phối hợp với lực lượng công an trước khi công bố để xử lý hiệu quả.

Một lãnh đạo Công an quận Tân Bình thông tin: Công an quận đã nhận được chỉ đạo của chủ tịch quận và đã nắm nội dung báo chí phản ánh. “Hiện các đơn vị liên quan cùng công an phường vào cuộc xác minh nội dung báo nêu” - vị này thông tin.



Quán cà phê Blue đã gỡ biển hiệu sau khi báo phản ánh và công an bắt những người liên quan. Ảnh: K.CƯỜNG

Còn với quán cà phê Blue dưới lô K, chung cư Ngô Gia Tự, đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng trailers (chiều 13-10) thì ngay trong đêm 13-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 đã phối hợp cùng Công an phường 2 ập vào và bắt quả tang nhiều người đang có hành vi đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá và chung chi bằng tiền mặt. Theo một nguồn tin, trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 đã có kế hoạch triệt phá tụ điểm cà phê đánh bạc này.

Theo một nguồn tin, khi ập vào quán cà phê Blue, công an đã lập biên bản tám người đang có hành vi đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Hồ sơ ban đầu và những người bị lập biên bản đã được bàn giao cho Công an phường 2 tiếp tục điều tra mở rộng. “Công an nhận định có sự chung chi giữa người ghi độ tại quán với chủ quán và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi này” - nguồn tin của chúng tôi cho hay.

Ông Nguyễn Trọng Thiện, Chủ tịch UBND phường 2, quận 10, xác nhận: Sáng nay (14-10), công an phường có báo cho ủy ban phường về việc khuya qua, công an hình sự quận phối hợp với công an phường đột kích quán và phát hiện một số thanh niên ngồi coi đá bóng và đặt cược. Sau đó công an có mời một số thanh niên về làm việc.

Cũng theo ông Thiện, trên địa bàn phường có nhiều quán cà phê đang mở, trong đó có nhiều quán trình chiếu bóng đá ở các mùa giải. Riêng quán cà phê Blue mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh thì phường đã xử phạt nhiều lần về hành vi lấn chiếm lòng lề đường.

“Kiểm tra có cá độ bóng đá hay không trong quán thì phải có lực lượng công an, lực lượng chuyên môn mới có thể phát hiện. Ngay sau sự việc báo phản ánh thì hôm nay công an địa phương đã xuống bám địa bàn, kể cả phối hợp với phường kế bên để xử lý, bài trừ...” - ông Thiện nói.

Chiều 14-10, quay trở lại quán cà phê Blue, PV ghi nhận quán này đã được tháo biển hiệu và hầu như không có khách tới quán.