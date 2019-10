Điều tra: Quán cà phê có khu VIP phục vụ các con bạc

Một số vụ đánh bạc qua mạng nổi cộm + Ngày 12-10, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự năm nghi can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Khánh (trú huyện Krông Búk) nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet của một người tên H. Sau đó Khánh đưa về chia nhỏ làm nhiều tài khoản rồi giao cho những con bạc khác để chơi. Công an xác định mỗi tuần đường dây này tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 2 tỉ đồng. + Ngày 8-10, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc quy mô cực lớn do Nguyễn Hoàng Long (ngụ phường Tân Phong, quận 7) cầm đầu. Tại cơ quan công an, bước đầu Long khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên hai trang bong88.com và sbobet.com... Người này cùng với Dân (chưa rõ lai lịch) “hợp tác làm ăn” từ năm 2017, chia lợi nhuận theo tỉ lệ Long 70%, Dân 30%. Đến khi bị bắt, số tiền giao dịch trong đường dây lên tới hơn 3.000 tỉ đồng. + Chiều 17-7, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt bốn người trú huyện Chư Prông và TP Pleiku. Nhóm này khai từ giữa tháng 6-2016 mở 32 tài khoản con từ một tài khoản trên trang web chuyên về cá độ bóng đá, rồi giao cho người khác chơi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền thật. Trong mùa World Cup, họ đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng. + Vụ án nổi cộm nhất về đánh bạc qua mạng là vụ 14 triệu con bạc với lượng tiền giao dịch trên 9.500 tỉ đồng liên quan đến Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương… và cựu cục trưởng Cục C50 (Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa... Có những nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng bỏ túi trăm tỉ thì có những “nạn nhân” của cơn khát đỏ đen, trong đó Nguyễn Thanh Hùng (Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) là một ví dụ. Hồi tháng 7 năm nay, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Hùng là nhân viên tín dụng một ngân hàng tại Bến Tre. Từ năm 2015 đến tháng 8-2018, Hùng đã nhiều lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet. Để có tiền đánh bạc, Hùng lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng vay tiền của nhiều người với lý do cho người khác vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng. Tuy nhiên, Hùng đã sử dụng số tiền đó vào việc cá cược, trả lãi vay nợ. Từ cuối năm 2016 đến tháng 8-2018, Hùng chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 19,4 tỉ đồng. PV