Vụ thương lái trộm tôm: Thêm nhiều người tố cáo

Liên quan đến vụ camera quay cảnh nhóm thương lái tổ chức trộm tôm tấn của chủ đầm mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 28-5, Công an huyện Đầm Dơi đã dựng lại hiện trường để phục vụ điều tra.



Nhiều nạn nhân đến xem hiện trường

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Đầm Dơi xác nhận tổ chức dựng lại hiện trường, thực nghiệm điều tra mà chưa xác nhận có khởi tố vụ án, khởi tố bị can nào chưa. “Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin vụ trộm tôm này cho báo chí trong vài ngày tới” - vị lãnh đạo công an nói.

Đầu giờ chiều 28-5, công an cho dựng hiện trường, thực nghiệm điều tra tại khu vực nuôi tôm của anh Lê Duy Châu, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi. Anh Châu là người đã đặt camera an ninh trông coi vuông tôm và vô tình ghi cảnh nhóm thương lái trộm tôm của anh.

Công an đã dẫn giải ba người từng tham gia vụ trộm bị camera quay lại đến vuông tôm để thực nghiệm điều tra. “Họ bị áp giải đến vuông tôm nhưng công an không xác nhận là đã bắt họ hay chưa” - anh Châu nói.

Anh Châu xác định trong ba người trên có Đỗ Tuệ Tánh, là người đặt cọc mua tôm của anh. Hai người kia tên là An và Thạnh.

Có nhiều người đến xem dựng lại hiện trường cho biết là cũng từng bị mất tôm tấn mà không biết. Ngoài anh Nguyễn Văn Nhanh ở huyện Trần Văn Thời (cho là bị mất 4 tấn tôm), anh Hồ Văn Trân ở huyện Cái Nước (mất khoảng 4 tấn) thì có hai người ở huyện U Minh và TP Cà Mau.



Nhóm trộm tôm lo lắng khi thấy camera phía trên. Ảnh nhỏ: Các nông dân tố việc bị mất trộm tôm. Ảnh: T.VŨ

Hai lần thu hoạch, mất khoảng 10 tấn tôm

Chị Trần Thanh Đạm, ngụ TP Cà Mau, cho hay gia đình nuôi nhiều vuông tôm công nghệ cao.

Tháng 2-2020, chị thu hoạch vuông tôm ở huyện Đầm Dơi và huyện Phú Tân (Cà Mau). “Khu nuôi tôm ở Đầm Dơi ước tính trên 7 tấn nhưng thu hoạch chỉ 3,2 tấn. Vuông tôm ở huyện Phú Tân khoảng 9 tấn, thu hoạch gần 3 tấn mà không hiểu vì sao tôm mất nhiều như vậy” - chị Đạm kể.

Sau khi đến xem hiện trường trộm tôm đầm tôm anh Châu, được xem các clip, chị Đạm khẳng định mình cũng bị trộm tôm kiểu như anh Châu bị trộm. “Tôi tìm hiểu ra băng này chia làm bốn nhóm. Khi thu hoạch đầm tôm thứ nhất, tôi mất cảnh giác; khi thu hoạch đầm tôm thứ hai, gặp lúc gia đình hữu sự nên mất nhiều hơn. sau khi biết sự việc, tôi sẽ tố giác đến công an” - chị Đạm nói.

Nhiều nông dân mất tôm cho là công an cần mở rộng điều tra vụ án trộm tôm có tổ chức này vì có nhiều người là nạn nhân.