Vũ trường New Phương Đông có sự chuẩn bị để đối phó công an

Rạng sáng 20-5, tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, công an quận Hải Châu huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ập vào kiểm tra tại vũ trường New Phương Đông (số 20 Đống Đa, phường Thuận Phước).

Thời điểm này, mặc dù đã quá giờ kinh doanh nhưng vũ trường vẫn còn hàng trăm khách đang lắc lư theo tiếng nhạc inh ỏi, ánh sáng chớp nháy.



Những người dương tính ma túy đang chờ làm hồ sơ. Ảnh: HẢI HIẾU

Khi cảnh sát xuất hiện, hàng trăm dân chơi nháo nhào.



Qua kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường, hồ sơ môi trường và hóa đơn chứng từ của 216 chai rượi ngoại các loại. Công an thu nhiều gói nylon và dụng cụ nghi là dùng để chứa ma túy nằm lăn lóc dưới sàn. Thu giữ 36 dụng cụ sử dụng hút shisha không rõ nguồn gốc.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, đây không phải là lần đầu kiểm tra vũ trường, quán bar trong kế hoạch phòng chống tội phạm tại các chốn ăn chơi này. Quận Hải Châu là nơi tập trung đông nhất các loại hình kinh doanh này. Trước đó, công an quận Hải Châu đã kiểm tra F3 Club phát hiện 80 người dương tính ma túy, trong đó có bốn người tàng trữ trái phép. Còn tại TV Club cũng phát hiện 12 người dương tính ma túy.

Đại tá Hương cho rằng, thành phố du lịch phải có những địa điểm dịch vụ giải trí để kéo khách cũng như nhu cầu của người dân thành phố. Nhưng tội phạm lại lợi dụng, biến các cơ sở này trở thành tụ điểm để hoạt động phạm pháp, là nơi sử dụng ma túy thì không thể chấp nhận.

“Thực tế các điểm kinh doanh giải trí đều hoạt động quá giờ quy định, mất an ninh trật tự. Chúng tôi tổ chức kiểm tra nhằm mục đích là để chấn chỉnh việc kinh doanh các loại hình này phải đúng pháp luật và ngăn ngừa tội phạm giúp khách du lịch, người dân cảm thấy an toàn hơn khi ở Đà Nẵng”, đại tá Hương nói.

Đến sáng 20-5, thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Đội trưởng đội Cảnh sát Ma túy vẫn phải bù đầu với công việc mặc dù đã qua một đêm thức trắng. Con mắt anh thâm quầng nhưng vẫn phải chỉ đạo, sắp xếp để phân loại, làm hồ sơ những người dương tính ma túy.

Với 190 người phải đưa về kiểm tra, công an phải tổ chức nhiều lượt xe. Nhiều người vẫn còn trong cơn say xỉn bất hợp tác nên phải thuyết phục. Có người biết mình dương tính không chấp hành việc thử nước tiểu... Công an phát hiện 75 người dương tính có cả nam và nữ.

Theo thiếu tá Sang, mặc dù khi thực hiện kế hoạch tuyệt đối bí mật nhưng do các chủ vũ trường, quán bar đã biết trước đợt truy quét tội phạm trong các điểm giải trí này nên rất đề phòng.

Theo các trinh sát, khi có khách vào, chủ cơ sở bố trí một bàn làm việc để nhân viên kiểm tra túi sách, từ chối khách có mang theo hung khí, chất ma túy vào trong. Chủ cơ sở cũng cảnh báo nhân viên là lực lượng công an có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, nhiều dân chơi cũng biết việc cơ quan chức năng đã kiểm tra một số cơ sở trước đó nên có sự e dè. Và việc phát hiện 75 người dương tính với chất ma túy có thể là do nhiều người sử dụng trước đó nhiều ngày hoặc sử dụng ma túy xong mới vào vũ trường.



Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang đôi mắt thâm quầng khi nhận phần thưởng. Ảnh: HẢI HIẾU

Chiều cùng ngày, ông Lê Anh, Chủ tịch quận Hải Châu đã trực tiếp đến trụ sở công an quận để trao phần thưởng 50 triệu đồng cho lực lượng thực hiện kiểm tra vũ trường New Phương Đông nhằm khích lệ tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm.