Vũ trường New Phương Đông ở Đà Nẵng bị phạt 88 triệu đồng

Ngày 11-6, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã ra văn bản xử phạt hành chính về các vi phạm của vũ trường New Phương Đông (Công ty TNHH Hữu Thanh do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa làm giám đốc).

Vũ trường bị phạt 88 triệu đồng về ba lỗi vi phạm.

Cảnh sát kiểm tra vũ trường New Phương Đông. Ảnh: HẢI HIẾU

Cụ thể, chủ vũ trường bị phạt 60 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu (tịch thu 25 chai rượu ngoại các loại); phạt 8 triệu đồng và tịch thu 35 dụng cụ sử dụng Shisha; bị phạt 20 triệu đồng vì kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

Đại diện Công ty TNHH Hữu Thanh đã đến Kho bạc Nhà nước chi nhánh quận Hải Châu chấp hành nộp đủ số tiền phạt.

Trước đó, rạng sang 20-5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an quận Hải Châu bất ngờ ập vào vũ trường New Phương Đông tại địa chỉ 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước. Tại đây, có hàng trăm người đang lắc lư theo tiếng nhạc inh ỏi. 132 người được đưa đi kiểm tra ma túy thì phát hiện 75 người dương tính.



75 khách chơi dương tính với ma túy. Ảnh: HẢI HIẾU

Đồng thời, lực lượng công an còn phát hiện nhiều chai rượu ngoại, shisa buôn bán tại không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Vũ trường không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường và hồ sơ môi trường.