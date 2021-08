Tối 11-8, Công an quận 8, TP.HCM đã bàn giao một tài xế cùng chiếc ô tô cho Công an quận Tân Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 18 giờ 25 ngày 10-8, Công an phường 15, quận 8 tuần tra đến trước UBND phường 15 trên đường Lưu Hữu Phước thì phát hiện một ô tô có hình dạng giống xe cấp cứu màu trắng biển số 51B-321.49 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe khai là Nguyễn Duy Tâm (31 tuổi, ngụ quận 12).

Tại thời điểm kiểm tra, Tâm không xuất trình được căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe nên tổ tuần tra đã tạm giữ người và phương tiện đề xác minh làm rõ.

Qua làm việc ban đầu, Tâm khai nhận được Công ty vận chuyển cấp cứu 115 Phía Đông có trụ sở tại TP Thủ Đức (không rõ địa chỉ cụ thể) điều phối đi nhận bệnh nhân COVID-19 tại hẻm số 9 Nguyễn Sĩ Cố (phường 15, quận 8) đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Gia Định.

Người này cũng cho biết giá cả vận chuyện do người nhà bệnh nhân tự thương lượng với công ty và không biết giá cả ra sao.

Khi chuyển bệnh nhân thì trên xe không có bác sĩ và nhân viên y tế đi theo trên xe, nếu có sự cố về sức khỏe thì Tâm tự xử lý.

Tuy nhiên, qua xác minh nhanh được biết xe ô tô có hình dạng giống xe cấp cứu màu trắng mà Tâm điều khiển đang bị Công an quận Tân Bình truy tìm nên Công an Phường 15 đã mời tài xế về trụ sở, lập hồ sơ làm rõ.

Công an quận 8 phối hợp cơ quan y tế địa phương xác định tình trạng sức khoẻ bệnh nhân, hỗ trợ chuyển xe cấp cứu và phân công lực lượng đi cùng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Gia Định, can thiệp giúp bệnh viện tiếp nhận nhanh chóng để kịp thời cấp cứu.

Qua xác minh, sáng cùng ngày, chiếc xe này do một nam tài xế điều khiển đã chở bệnh nhân từ phường 10, quận Tân Bình, đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Đoạn đường di chuyển chỉ khoảng 4 km nhưng nam tài xế lấy của khách 3,5 triệu đồng.

Sự việc sau đó được trình báo công an. Công an TP.HCM phát thông báo đến Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức để truy tìm chiếc xe trên.

Đến chiều cùng ngày, Công an phường 15, quận 8, phát hiện chiếc xe này đang chở bệnh nhân nên bàn giao tang vật và hồ sơ cho Công an quận Tân Bình điều tra, giải quyết.

Công an xác định chiếc xe trên là dòng xe 16 chỗ. Nam tài xế sau đó cải trang thành xe cứu thương, rồi gắn biển số giả, gắn đèn và gắn dấu chữ thập đỏ để hành nghề.