Theo Eat This, Not That, việc cắt giảm lượng đường bổ sung trong một tháng thoạt đầu có vẻ khó khăn, nhưng những lợi ích mà nó có thể mang lại là rất đáng giá.

Dưới đây là những tác dụng kinh ngạc của việc từ bỏ đường trong vòng 1 tháng.

Ít viêm trong cơ thể

Một nghiên cứu được công bố trên Pubmed cho thấy rằng, đường có thể liên quan trực tiếp đến chứng viêm mãn tính. Viêm mãn tinh có liên quan đến nhiều loại bệnh tật, bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh Alzheimer và viêm khớp. Cắt giảm đường có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh này.



Cắt giảm lượng đường có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Ảnh: NHẬT LINH

Tăng năng lượng

Allison Tallman, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Sporting Smiles cho biết: “Đường tinh luyện, chẳng hạn như đường có trong thực phẩm chế biến sẵn, bánh quy, khoai tây chiên và bánh ngọt, có thể khiến bạn cảm thấy uể oải và uể oải. Bằng cách từ bỏ những thực phẩm này, chúng ta có thể tăng cường năng lượng và cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.”

Sức khỏe răng miệng tốt hơn

Kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, đường được biết tới là gây sâu răng.

Theo Healthy Food America, những người trưởng thành thường xuyên uống một đến hai đồ uống có đường mỗi ngày mắc bệnh răng miệng cao hơn 30% so với những người trưởng thành không uống đồ uống có đường.

Ngoài ra, Healthy Food America cũng báo cáo rằng trẻ em thường xuyên uống nước ngọt có đường có nguy cơ bị sâu răng cao gần gấp đôi so với trẻ không uống nước ngọt.

Ít trầm cảm và lo lắng hơn

Bỏ lượng đường bổ sung trong một tháng không chỉ có tác động tích cực đến cơ thể mà còn đối với tâm trí của chúng ta.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Nature, lượng đường cao hơn trong chế độ ăn uống có liên quan đến nguy cơ trầm cảm cao hơn. Trong một nghiên cứu riêng biệt trên ScienceDirect, người ta cũng phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều đường cũng có thể gây ra thay đổi chức năng sinh học thần kinh của não, thay đổi trạng thái cảm xúc và lo lắng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi UC San Francisco, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra "lượng đường tăng lên trong nguồn cung cấp thực phẩm của dân số có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn, không phụ thuộc vào tỷ lệ béo phì."

Nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 là dạng phổ biến nhất của bệnh tiểu đường, sẽ giảm xuống nếu bạn cắt giảm lượng đường bổ sung trong 1 tháng, theo Eat This, Not That.