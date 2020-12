Đừng ăn những thực phẩm này nếu bạn bị bệnh thận

Thận lọc máu loại bỏ chất thải giúp cân bằng khoáng chất và cũng duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Chúng là một cơ quan quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động lành mạnh của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người bị tổn thương thận do không kiểm soát được bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao.

Theo The Times of India, nghiện rượu, vi rút viêm gan C và nhiễm HIV cũng là những yếu tố nguy cơ chính gây tổn thương thận. Những người bị tổn thương thận phải tuân theo những hạn chế nhất định trong chế độ ăn uống. Những điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn bệnh mà bạn đang mắc phải.

Chế độ ăn kiêng thận giới hạn lượng natri và kali hấp thụ ở mức 2000 mg mỗi ngày. Dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh nếu bạn đang ăn kiêng dành cho người bệnh thận.

Chuối

Chuối có hàm lượng kali rất cao. Chúng ít natri nhưng có thể chứa 422 mg kali. Những người đang ăn kiêng dành cho bệnh thận không nên tiêu thụ chuối như một thực phẩm chính hàng ngày.



Chuối chứa hàm lượng kali cao không tốt cho thận. Ảnh: NHẬT LINH

Bơ



Bơ là một nguồn giàu kali, một cốc bơ có thể chứa tới 727 mg kali. Vì vậy, bạn nên tránh ăn bơ dưới mọi hình thức nếu bạn đang ăn kiêng dành cho bệnh thận. Điều quan trọng đối với những người có sức khỏe thận kém là hạn chế ăn nhiều kali.

Soda sẫm màu

Soda chứa các chất phụ gia có phốt pho, nó được thêm vào để tăng hương vị, tăng thời hạn sử dụng và cũng ngăn ngừa sự đổi màu của soda. Hầu hết các loại soda sẫm màu chứa 50 - 100 mg phốt pho trong một khẩu phần 200 ml.

Cam

Cam được biết là có nhiều kali. Một quả cam lớn chứa 333 mg kali trong khi một cốc nước cam có thể chứa 473 mg kali. Nho, táo và nam việt quất là những thực phẩm thay thế tốt cho cam.



Những người thận yếu không nên ăn quá nhiều cam. Ảnh: NHẬT LINH

Đồ hộp



Hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp đều có lượng natri cao do người ta thêm vào chúng nhiều muối để bảo quản. Tốt hơn là nên chọn những loại không có thêm muối hoặc ít natri. Xả và rửa sạch các sản phẩm đóng hộp trước khi chế biến cũng có thể làm giảm lượng natri ăn vào.

Gạo lứt

Gạo lứt cũng có nhiều kali và phốt pho. Một cốc gạo lứt chứa 150 mg phốt pho và 154 mg kali. Bạn cần kiểm soát khẩu phần ăn nếu muốn tiếp tục tiêu thụ gạo lứt theo chế độ ăn cân bằng, kèm với các loại thực phẩm khác không chứa nhiều kali và phốt pho.

Khoai tây

Một củ khoai tây cỡ trung bình chứa 610 mg kali. Những thực phẩm có hàm lượng kali cao như vậy có thể được ngâm và rửa sạch trước khi tiêu thụ để giảm lượng kali trong chúng. Cắt những miếng khoai tây nhỏ và luộc chúng trong 10 phút để giảm hàm lượng kali tới 50%.



Nên ngâm và rửa kỹ khoai tây trước khi chế biến để giảm lượng kali trong chúng. Ảnh: NHẬT LINH

Sản phẩm bơ sữa



Các sản phẩm từ sữa mặc dù có nhiều khoáng chất và vitamin nhưng lại có nhiều phốt pho và kali. Tiêu thụ quá nhiều có thể có hại cho sức khỏe xương của những người có vấn đề về thận. Sự tích tụ của phốt pho trong xương có thể làm giảm canxi từ xương khiến chúng yếu đi, theo The Times of India.

