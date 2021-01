Giải pháp bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa ung thư

Ăn nhiều thực phẩm toàn phần và hạn chế đồ chế biến



Thay vì chỉ định một số lượng thực phẩm cụ thể hoặc loại bỏ hoàn toàn bất cứ thứ gì, các hướng dẫn của ACS hiện đề xuất “một mô hình ăn uống lành mạnh”.

Theo Harvard Health, đối với chế độ ăn uống, những người quan tâm đến việc giảm nguy cơ ung thư nên ăn nhiều thực phẩm thực vật hơn, bao gồm cả ngũ cốc nguyên hạt (không tinh chế) và ít nhất 2,5 cốc trái cây và rau nhiều màu sắc mỗi ngày. Đồng thời hạn chế hoặc không ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, đồ uống có đường và thực phẩm chế biến cao nói chung.



Trái cây có các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động của các tế bào. Ảnh: NHẬT LINH

Trái cây và rau quả có các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động của các tế bào. Ngũ cốc nguyên hạt có chất xơ giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột. Ngược lại, thực phẩm chế biến sẵn có ít chất dinh dưỡng và chất xơ nhưng lại có nhiều chất béo và đường không tốt cho sức khỏe.



Không uống rượu

Uống rượu là yếu tố nguy cơ lớn thứ ba đối với bệnh ung thư sau hút thuốc và thừa cân. Ít nhất 7 loại ung thư liên quan trực tiếp tới nó, bao gồm ung thư khoang miệng, đại trực tràng, gan và ung thư vú. Đó là bởi vì rượu được biết đến là chất gây ung thư, nó làm hỏng DNA, làm tăng tốc độ phân chia tế bào và gây ra căng thẳng tế bào (hoặc oxy hóa).

Bất chấp những thực tế này, hơn 50% dân số trên 12 tuổi uống rượu và khoảng ¼ trong số đó đủ tiêu chuẩn là người nghiện rượu. Và kết quả là, đồ uống có cồn gây ra 5,6% tổng số ca ung thư ở Mỹ và 4% tổng số ca tử vong do ung thư. Đó là lý do tại sao Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê việc giảm tiêu thụ rượu là một trong những “ giải pháp tốt nhất ” cho các biện pháp can thiệp có tác động đáng kể đến tỷ lệ ung thư.



Có ít nhất 7 loại ung thư có liên quan trực tiếp tới rượu. Ảnh: NHẬT LINH

ACS khuyến nghị rằng nếu bạn uống rượu, mục tiêu của bạn nên giới hạn không quá một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới. Và tốt hơn hết nên tránh uống rượu hoàn toàn nếu có thể, nếu bạn thực sự muốn giảm nguy cơ ung thư, theo Popular Science.



Tập thể dục nhiều hơn

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) khuyến nghị, hoạt động thể chất vừa phải từ 150 – 300 phút với cường độ trung bình hoặc 75 – 150 hoạt động mạnh mỗi tuần. Tương đương với 20 – 45 phút tập thể dục vừa phải mỗi ngày hoặc 10 – 20 phút hoạt động mạnh.

ACS cho biết, có một mối quan hệ giữa lượng tập thể dục mà một người nhận được và nguy cơ ung thư của họ, hoạt động càng nhiều, nguy cơ ung thư càng thấp. Do đó, người lớn nên ép bản thân tăng tối đa hoặc thậm chí vượt quá giới hạn trên. Đối với trẻ em nên có 1 giờ hoạt động thể dục mỗi ngày.

Các phân tích tổng hợp đã chứng minh rằng có mối liên hệ giữa nguy cơ ung thư ruột kết, ung thư vú (ở phụ nữ), nội mạc tử cung cao hơn khi một người có hoạt động thể chất thấp. Cũng có một số bằng chứng cho thấy tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh ung thư của một người, theo Popular Science.

