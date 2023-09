Áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Huế - Quảng Nam, cảnh báo lũ quét, sạt lở

17 giờ chiều nay, 25-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đã vào đến vùng biển Thừa Thiên Huế-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15km/giờ.

Dự báo khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, đổi hướng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam Lào.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia), cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm nay và sáng mai, vùng biển từ Quảng Bình - Quảng Nam sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS

Đáng chú ý là về lượng mưa, từ nay đến ngày 27-9, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có nơi trên 200mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ nay đến ngày 28-9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

“Với lượng mưa lớn và tập trung như vậy có nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Chúng tôi cảnh báo do hoạt động của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên không loại trừ có những điểm xảy ra mưa dồn dập, mưa lớn trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất” - ông Tuấn cảnh báo.

Theo số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng quốc gia, lượng mưa từ đêm qua đến 16 giờ chiều nay phổ biến từ 50-100mm, cục bộ một số nơi trên 150mm. Đơn cử như: Hội An (Quảng Nam) 205,8mm, Đà Nẵng 215mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 299mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 205mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 206mm...

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết, hiện nay vùng mưa lớn đang tập trung từ Hà Tĩnh-Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Đây là khu vực có nhiều khe núi nên cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất ở các vùng trung du miền núi khu vực này.

Đến đêm nay và ngày mai, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển ra Nghệ An - Thanh Hoá, nên khu vực này cũng cần cảnh báo nguy cơ cao của lũ quét và sạt lở đất.

“Chúng tôi đang triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, người dân có thể truy cập để cập nhật thông tin, chủ động phòng tránh tốt hơn” - ông Đại chia sẻ.

Đường link hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

