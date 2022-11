ASEAN theo đuổi đối thoại thực chất, quyết tâm giữ vững hòa bình

(PLO)- Kỳ Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các hội nghị với các đối tác thể hiện quyết tâm của ASEAN trong việc theo đuổi đối thoại thực chất, nỗ lực giữ vững hòa bình.

Ngày 23-11, Hội nghị hẹp bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ chín đã diễn ra tại TP Siem Reap, tỉnh Siem Reap (Campuchia). Tham dự có bộ trưởng, lãnh đạo quốc phòng các nước ASEAN cùng bộ trưởng, đại diện quốc phòng các nước đối tác.

ADMM quyết giữ vững ổn định khu vực

Theo tờ The Khmer Times, phát biểu tại Hội nghị ADMM, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Đại tướng Tea Banh khẳng định các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ADMM thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với nhiều cơ chế hợp tác mới được thành lập. Dù vậy, ông cũng cảnh báo rằng ASEAN vẫn còn phải đối mặt với những thách thức, đe dọa an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống - đây là những thứ mà không quốc gia nào có thể giải quyết một mình.

Ngày 23-11, phía Campuchia đã bàn giao chức chủ tịch ADMM và ADMM+ năm 2023 cho Bộ Quốc phòng Indonesia.

Trong phiên làm việc, đại biểu quốc phòng các nước đã trao đổi quan điểm về môi trường an ninh quốc tế và khu vực. Đa số lãnh đạo đều nhất trí ASEAN cần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm và dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác trong khu vực nhằm nhanh chóng ứng phó với hàng loạt thách thức đang hiện diện. Xung đột vũ trang, cạnh tranh cường quốc, biến đổi khí hậu và thiên tai tự nhiên là những vấn đề được các đại biểu đặc biệt chú trọng.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề an ninh biển, trong đó có an ninh Biển Đông và cho rằng ASEAN cần kiên định lập trường khi đàm phán với các bên liên quan, theo tờ The Phnom Penh Post. Khối cần đẩy mạnh việc thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), song song nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

ASEAN quyết tâm thực hiện cam kết về tăng cường sự ổn định, đoàn kết và vai trò trung tâm của khối nhằm xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển theo Tầm nhìn ASEAN 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia TEA BANH

ADMM+ thúc đẩy đối thoại quốc phòng trong ASEAN

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, các cơ chế hợp tác quốc phòng như ADMM của ASEAN rất quan trọng bởi môi trường kinh tế và an ninh quốc tế thời gian qua liên tục biến động. Đối diện với tình thế như vậy, ASEAN cần nỗ lực duy trì đối thoại xây dựng lòng tin, cởi mở, liên tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và mở rộng hợp tác với các đối tác của khối. Ngoài ra, ASEAN cũng cần cam kết mạnh mẽ duy trì vai trò trung tâm và duy trì sự thống nhất.

Bộ trưởng Tea Banh nêu quan điểm rằng vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương, kết hợp với tuân thủ luật pháp quốc tế và thúc đẩy các biện pháp ngoại giao là lựa chọn hợp lý nhất để giải quyết bất kỳ nguy cơ nào. Về phương diện này, ADMM+ từ khi được thành lập đã trở thành một cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương khu vực, góp phần vào ổn định, hòa bình khu vực dựa trên nguyên tắc ASEAN đồng thuận, đoàn kết và trung tâm.

Hội nghị ADMM+ đã thông qua thành công Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa. Tuyên bố tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng. Tuyên bố cũng đề cao sự an toàn, tự do hàng hải, hàng không và nhu cầu tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các thành viên trong khối. Các thành viên cần tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không ép buộc, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.•

Tăng cường hợp tác ASEAN và đối tác Ngoài hai sự kiện chính ADMM và ADMM+, các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cùng có hai phiên gặp chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath Singh. Về phía cuộc gặp ASEAN - Mỹ, đài CNN cho biết ông Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền các quốc gia và tôn trọng luật pháp quốc tế. Các đại diện ASEAN hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ trong các cơ chế hợp tác quốc phòng trong khối. Ở cuộc gặp ASEAN - Ấn Độ, Bộ trưởng Shri Rajnath Singh cho biết Ấn Độ tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) hay Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). ASEAN cũng đóng vai trò quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của New Delhi, tờ The Hindu đưa tin. Hai bên sau đó đồng ý về mặt nguyên tắc việc tổ chức diễn tập hàng hải ASEAN - Ấn Độ lần thứ nhất trong thời gian tới.

VĨ CƯỜNG