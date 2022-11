Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng: Tích cực tìm giải pháp về an ninh

(PLO)- Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) nỗ lực tìm giải pháp cho những thách thức về an ninh trong khu vực và thế giới.

Ngày 23-12, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9 đã diễn ra tại thành phố Siem Reap, Campuchia nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Với chủ đề "Đoàn kết vì an ninh hài hòa", hội nghị có sự tham gia của các Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước thành viên ASEAN và các đại diện Bộ Quốc phòng các nước gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh và kinh tế toàn cầu ngày càng nhiều có nhiều bất ổn, phức tạp.

Theo ông, sự gia tăng của những sự đối đầu và căng thẳng địa chính trị, cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, khủng hoảng lương thực, năng lượng, suy thoái kinh tế toàn cầu và chiến tranh đã tạo thành một "cơn bão hoàn hảo".

Ông Hun Sen nói: "Rõ ràng, thế giới đang ở một thời điểm quan trọng khi nhiều cuộc khủng hoảng phức tạp đang đặt ra những mối đe dọa chưa từng có đối với nền tảng hòa bình, ổn định và tiến bộ của các quốc gia trên thế giới".

Nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng ADMM+ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau bằng việc trao đổi quan điểm thẳng thắn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác thiết thực.

Báo Quân đội Nhân dân đưa tin rằng theo Thủ tướng Hun Sen, cần ít nhất 5 yếu tố để hiện thực hóa một “nền an ninh hài hòa” trong khu vực. Một là, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Hai là, thúc đẩy cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Ba là, tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng, trong đó lấy người dân làm trung tâm và dựa trên sự tin cậy. Bốn là, thúc đẩy an ninh toàn diện và năm là thúc đẩy an ninh hợp tác.

Theo ông Hun Sen, sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau và hợp tác an ninh là nền tảng của hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương, theo Tân Hoa Xã.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết ADMM+ lần thứ 9 là diễn đàn quan trọng để thảo luận các giải pháp cho những thách thức an ninh có nguy cơ đe dọa hòa bình và phát triển của khu vực và toàn cầu.

Ông Tea Banh nói: “Cần phải tìm ra các giải pháp đúng lúc và hiệu quả để giải quyết những thách thức an ninh để đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực”.

THU PHƯƠNG