Bà Hoàng Thị Thúy Nga nói về chất lượng máy móc trúng thầu

Ngày 13-2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ. HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo.

Sở Y tế xin giảm án cho hai cựu giám đốc

Vụ án này, hai cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ là bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group Hoàng Thị Thúy Nga và 17 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

VKS cáo buộc các bị cáo thông đồng trong thực hiện bốn gói thầu (tổng giá trị gần 90 tỉ đồng) gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 33 tỉ đồng.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nga trình cho HĐXX một tập gồm hơn 30 bằng khen, giấy khen của thân chủ, NSJ Group và hỏi sao trong quá trình điều tra lại không cung cấp những giấy tờ này cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Bà Nga cho biết không nghĩ những giấy tờ này sẽ có lợi cho bà trong quá trình xét xử. “Tôi luôn luôn có tâm nguyện chia sẻ với cộng đồng, tham gia nhiều công tác xã hội…” - nữ bị cáo nói và hy vọng những đóng góp của cá nhân bà và cán bộ, nhân viên công ty sẽ được VKS, HĐXX xem xét, giảm án.

Đại diện NSJ Group cho biết sẵn sàng bồi thường các thiệt hại đã xảy ra. Nhiều thuộc cấp của bà Nga cũng khai báo thành tích, nhận được nhiều giấy khen, bằng khen, gia đình có công với cách mạng... đồng thời cho biết đã và đang tiếp tục nộp tiền để khắc phục một phần hậu quả.

Đại diện Sở Y tế TP Cần Thơ (bị hại trong vụ án) đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho các bị cáo Phi, Chu và Lương Tấn Thành, Hồ Phương Quỳnh (cùng là chuyên viên ban quản lý dự án).

Theo Sở Y tế, bà Phi và ông Chu có nhiều thành tích trong công tác, được nhận huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Các bị cáo này đóng góp rất thiết thực cho ngành y tế Cần Thơ. Trong khi đó, gia đình các bị cáo Thành, Quỳnh có hoàn cảnh rất khó khăn.

Đại diện Sở Y tế đề nghị Công ty NSJ, Công ty Bình An và cá nhân bà Nga bồi thường cho các thiệt hại theo quy định.

Bà Nga nói… sợ đấu thầu, rất tiếc và ăn năn

Tại tòa, bị cáo Nga khai biết bà Phi từ khi còn làm cho Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nga cho biết máy móc trong bốn gói thầu mà các công ty của bà trúng thầu đều có chất lượng tốt, thuộc hàng tối tân (như hệ thống DSA hai bình diện…).

VKS hỏi: Bị cáo nêu chất lượng sản phẩm các thiết bị y tế tốt, giá bị cáo chào hàng thấp nên bị cáo Phi đồng ý. Nếu mình tự tin về sản phẩm và giá của sản phẩm mình như vậy, sao lại đến làm việc với chủ đầu tư, thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Bị cáo không phải là người không có trình độ, có thâm niên về đấu thầu rất lâu. Hỏi câu này để VKS đánh giá nhận thức của bị cáo cũng như phản ánh hoạt động đấu thầu…?

Bị cáo Nga tỏ ra lúng túng trước câu hỏi nêu trên của đại diện VKS. Chủ tọa nhắc: Bị cáo có hiểu câu hỏi của đại diện VKS không. Chủ tọa diễn giải: Ý câu hỏi của VKS là sản phẩm của bị cáo tốt so với các sản phẩm khác, giá thành thấp thì căn cứ nào, mắc mớ gì mình phải thực hiện hành vi trái pháp luật để được trúng thầu.

Bị cáo Nga trả lời: “Công ty chúng tôi không cần phải quen biết ai, không cần phải gặp chị Phi, không cần gặp chủ đầu tư chúng tôi cũng bán được một thiết bị lớn hơn thiết bị CT và nhỏ hơn thiết bị DSA ở BV Ung bướu, trước các gói thầu này”.

“Tôi mặc dù có kinh nghiệm, mặc dù rất sợ đấu thầu và chỉ muốn là nhà phân phối nhưng với gói thầu này, tôi đã trực tiếp thực hiện và đã vi phạm pháp luật. Đây là điều mà tôi rất tiếc và rất ăn năn với tất cả bị cáo ở đây” - nữ bị cáo nói.

Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi và sẽ chuyển sang phần tranh luận vào sáng nay (14-2). Trước khi vào phần tranh luận, VKS sẽ đọc bản luận tội đối với các bị cáo.

Để đảm bảo việc khắc phục thiệt hại, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên 15 bất động sản; phong tỏa 200 triệu đồng của Công ty Bình An; tạm giữ 10.000 USD của bị cáo Nga. Công ty BTCVALUE tự nguyện nộp 92 triệu đồng, Công ty Mediconsult tự nguyện nộp 180 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục C03 - Bộ Công an.