Bà Liz Truss có cuộc gặp đầu tiên với các nhà lãnh đạo thế giới tại lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

Ngày 17-9 Thủ tướng Anh Liz Truss đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khi các nhà lãnh đạo từ châu Đại Dương đến Anh tham dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, theo hãng tin Bloomberg.

Bà Truss đã nói chuyện với những người đồng cấp từ Úc và New Zealand tại dinh thự Chevening của Chính phủ vào ngày 17-9.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, đây là cuộc gặp thông thường chứ không phải là cuộc gặp song phương chính thức.

Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern Ardern cho biết "tâm điểm của cuộc trò chuyện" của bà và thủ tướng Anh chính là sự ra đi của Nữ hoàng và sự lên ngôi của vị tân vương. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo có khả năng sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine và thỏa thuận thương mại tự do của Anh với New Zealand.

Theo Bloomberg, cuộc gặp giữa bà Truss và Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng có thể liên quan đến thương mại, với việc hai nước đã ký một thỏa thuận thương mại tự do song phương vào năm ngoái. Chính phủ Anh ước tính thỏa thuận sẽ mang lại 2,3 tỉ bảng cho nền kinh tế Anh.

Khi người bà Truss giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng Anh hồi đầu tháng này, Thủ tướng Úc đã viết trên Twitter: “Tôi mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng và tình hữu nghị của giữa hai nước và giữa nhân dân hai nước”.

Tại lễ viếng Nữ hoàng, ông Albanese cùng phu nhân là bà Jodie Haydon cũng đã ghi vào sổ tang tại dinh thự Lancaster House, London.

Ông viết trên Twitter: “Hôm nay Jodie và tôi đã ghi vào sổ tang của Nữ hoàng tại dinh thự Lancaster. Trong thời khắc vô cùng đau buồn này, chúng tôi rất biết ơn khi được có mặt tại đây để bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng vì sự phụng sự của bà đối với nghĩa vụ, đức tin, gia đình và Khối thịnh vượng chung”.

Theo trang kênh NBC News, sẽ có khoảng 500 chức sắc nước ngoài bao gồm hoàng gia các nước và lãnh đạo từ khắp các châu lục đến tham dự lễ tang của Nữ Hoàng ngày 19-9.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã đến Anh vào ngày 17-9.

Ngày 17-9, Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến Anh tham dự tang lễ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ngày 17-9 rằng Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng sẽ tham dự tang lễ.