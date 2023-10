Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bà Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ bồi thường hơn 300 tỉ đồng

Ngày 12-10, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ (luật sư) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an TP.HCM căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung có đủ căn cứ để xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội trên với lỗi cố ý.

Vào tháng 7-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM từng ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với hai bị can trên. Tuy nhiên, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ phần yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Đồng thời làm rõ nguyên nhân, động cơ, thời gian, địa điểm và diễn biến hành vi phạm tội của hai bị can này.

Trong vụ án mà bà Hàn Ni là bị can, bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu bồi thường từ 300-500 tỉ đồng. Ảnh: FBNV

Kết quả điều tra bổ sung thể hiện, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị xử lý bà Hàn Ni và ông Sỹ theo quy định của pháp luật và cho biết hai người này đã làm mất uy tín của Công ty Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về kinh tế nên đã yêu cầu bồi thường số tiền từ 300-500 tỉ đồng, sung vào công quỹ Nhà nước.

Kết luận điều tra bổ sung cũng xác định bà Hàn Ni khai nguyên nhân có những phát ngôn xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) là do bà Hằng có những lời lẽ xúc phạm bà Ni trong buổi livestream ngày 3-9-2021.

Đối với bị can Trần Văn Sỹ, ông Sỹ cho biết nguyên nhân có những phát ngôn trên livestream là vì bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục. Ông Sỹ cho rằng mình có ý thức trách nhiệm góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng.

Đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ (PLO)- Theo KLĐT, bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ đã có những buổi ghi hình có nội dung sai sự thật, xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

HỮU ĐĂNG