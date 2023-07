Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 40 nhà dân ở Đất Đỏ bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy

(PLO)- Chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân dọn dẹp, thống kê sơ bộ thiệt hại.

Khoảng 8 giờ sáng 30-7, tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và lốc xoáy làm gãy một số cột điện chiếu sáng, cây cối và nhiều nhà người dân bị tốc mái, tôn bay, tường, mái nhà hư hỏng.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo thị trấn Đất Đỏ cho biết, tính sơ bộ có khoảng 40 nhà bị tốc mái, hư hỏng (thuộc ba khu phố của thị trấn).

"Giông lốc không gây thiệt hại về người. Chỉ có một em nhỏ bị thương nhẹ nhưng đã được sơ cứu kịp thời. Ngay sau khi giông lốc xảy ra, huyện đã cử lực lượng công an, quân sự cùng với thị trấn đi khảo sát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân dọn dẹp” - lãnh đạo thị trấn Đất Đỏ cho biết.

Trước mắt do thời tiết còn mưa nên chính quyền địa phương vận động người dân có nhà bị hư hỏng tạm thời di chuyển sang nhà người thân.

Với những gia đình khó khăn, không có nơi ở tạm sẽ được đưa tới trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng của thị trấn.

Huyện Đất Đỏ cũng khuyến cáo người dân, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy gây ra trong mùa mưa bão từ nay đến cuối năm 2023, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp, tăng cường kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; tổ chức thu hoạch trước các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đã đến thời vụ, bảo vệ, di chuyển vật nuôi, gia súc, gia cầm đến khu vực an toàn.

Người dân cần chấp hành lệnh sơ tán, di dời của chính quyền địa phương đến nơi tạm cư an toàn, không bị ngập úng. Cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập, nước chảy xiết; hạn chế ra đường khi có mưa to, giông lốc lớn; không trú ẩn dưới bóng cây cao.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình tuân thủ nghiêm các chỉ dẫn theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm; chủ động bảo vệ tài sản, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng trời mưa to, ngập úng để trộm cắp, cướp giật tài sản.

