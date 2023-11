Ngày 16-11, theo nguồn tin của PLO, trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa xảy ra một thiếu niên bị nhóm thanh niên khác chém bị thương nặng sau mâu thuẫn từ tiệc sinh nhật.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 14-11, em T.H.P (16 tuổi, ngụ xã Bình Trung, huyện Châu Đức) đi đến quán ăn tại thị trấn Ngãi Giao dự tiệc sinh nhật của người bạn tên A.

Tại quán, bạn của A. rất đông gồm nhiều thanh thiếu niên ở một số địa phương khác trên địa bàn huyện Châu Đức. Trong lúc ngồi ăn uống thì giữa P. và thanh niên tên N.Đ.N.T (ngụ xã Quảng Thành) cùng một nhóm thanh niên khác xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày sau khi tiệc tan thì hai bên ra ngoài rượt đuổi đánh nhau trên đường ở thị trấn Ngãi Giao. Sau đó, trong quá trình rượt đuổi, nhóm của T. dùng các loại hung khí tự chế tấn công liên tục làm P. ngã xuống vỉa hè.

Hình ảnh một thiếu niên bị nhóm khác chém bị thương được camera ghi lại. Ảnh chụp lại: PĐ

Thấy P. bị ngã, nhóm của T. vẫn tiếp tục dùng hung khí đánh, chém P. Khi thấy P. nằm bất động nhóm này bỏ đi. Sau đó, P. đứng dậy được và nhờ người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Do tình trạng thương tích nặng ở nhiều vùng trên người, đầu, tay nên P. đã được chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Gia đình P. sau đó đã trình báo sự việc lên công an. Công an thị trấn Ngãi Giao bước đầu ghi nhận sự việc và xác minh các đối tượng liên quan, lập hồ sơ để báo cáo công an huyện Châu Đức xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

PHÚ ĐỨC