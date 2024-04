Bà Rịa- Vũng Tàu thu ngân sách quý I đạt 24.650 tỉ nhờ lực đẩy từ các “ông lớn” dầu khí, hóa dầu 13/04/2024 19:40

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa họp sơ kết đánh giá, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý II- 2024.

Thu ngân sách nhà nước vượt 109% cùng kỳ năm 2023

Đánh giá chung, trong quý I-2024 tình hình kinh tế- xã hội của Bà Rịa- Vũng Tàu dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng có những chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 11/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ.

Ông Ngô Phước Thành, Giám đốc Sở Tài chính thông tin thêm, tỉnh đưa ra dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024 là 88.600 tỉ đồng, cao hơn so với dự toán Trung ương giao là 6.630 tỉ đồng.

Trong đó, dự toán thu dầu thô là 28.600 tỉ đồng, cao hơn so với dự toán Trung ương giao là 3.500 tỉ đồng; thu xuất nhập khẩu là 18.000 tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước nội địa là 42.000 tỉ đồng, cao hơn so với dự toán Trung ương giao...

Dự án của Công ty Hóa dầu Long Sơn đưa vào vận hành thương mại trong quý I-2024 góp phần tăng nguồn thu xuất nhập khẩu của Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: KN

Kết quả,tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện thực hiện quý I là 24.650 tỉ đồng, đạt hơn 27% so với dự toán và bằng 109% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô là 8.669 tỉ đồng. Thu xuất nhập khẩu ước thực hiện quý I cũng đạt 5.252 tỉ đồng, đạt 29% so với dự toán và bằng 128% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân thu dầu thô đạt cao so với dự toán là do giá dầu thô đạt cao. Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn chính thức đưa vào vận hành nên số thuế phải thu của mặt hàng nhập khẩu hóa chất tăng.

Riêng số thu ngân sách của công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thực hiện là 719 tỉ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỉ trọng 14% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan. Bên cạnh đó, các mặt hàng nhập khẩu như dăm gỗ, sắt thép, máy móc thiết bị cũng đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Ở cấp địa phương, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quý I là 2.830 tỉ đồng, đạt 28% so với dự toán và bằng 130% so với cùng kỳ.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng tập trung phân tích sâu những khó khăn trong thu ngân sách quý I-2024. Ảnh: TK

Thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) cũng đạt 10.727 tỉ đồng và bằng 106% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, qua rà soát, bên cạnh những điểm tích cực thì còn lại còn một số khó khăn.

Trong đó có việc Trung ương ban hành chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất. Do đó, thu ngân sách nhà nước nội địa năm 2024 của tỉnh dự kiến giảm là 670 tỉ đồng.

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam- Vũng Tàu dự kiến không đạt so với dự toán giao khoảng 1.000 tỉ đồng. Cục Thuế tỉnh đã làm việc với công ty và được thông tin là do tình hình sản xuất giảm nên sản lượng bia tiêu thụ giảm. Vì vậy nguồn thu nộp ngân sách năm 2024 dự kiến không đạt kế hoạch đề ra.

Nhiều giải pháp để thu ngân sách hiệu quả

Để đạt mục tiêu thu ngân sách đặt ra cho cả năm 2024, Sở Tài chính đã tham mưu tỉnh để chỉ đạo các sở ngành, địa phương phối hợp, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể, có các giải pháp để đảm bảo nguồn thu từ đất. Trong đó có xác định giá đất cụ thể của 50 dự án để tính tiền giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng đất.

Giải pháp để đảm bảo nguồn thu từ việc tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước khi được bố trí tái định cư, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chung cư. Nguồn thu từ bán đấu giá đất công, cơ sở nhà đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã năm 2024.

Bà Rịa- Vũng Tàu quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư. Ảnh minh họa tàu hàng cập cảng SSIT, thị xã Phú Mỹ: KHÁNH NAM

Giải pháp với nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản từ việc đưa 4 điểm mỏ đủ điều kiện ở huyện Xuyên Mộc vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nguồn thu tiền sử dụng khu vực biển; các tổ chức sản xuất kinh doanh có quy mô trên địa bàn tỉnh nhưng nộp thuế thấp; nguồn thu thuế nợ đọng; khoản thu thuế vãng lai; thu nộp ngân sách đối với các kiến nghị qua công tác thanh tra, quyết toán ngân sách của các sở ngành, địa phương...

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đưa ra các giải pháp để đảm bảo tăng trưởng cả năm GRDP đạt 8,5% như nghị quyết HĐND tỉnh đặt ra. Trong đó nhấn mạnh đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.