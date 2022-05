Bà Rịa- Vũng Tàu tôn vinh các lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Chiều 6-5, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự buổi Lễ có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương; các đại biểu đại diện cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Nhiều bài hát với các hoạt cảnh, phóng sự về công tác phòng chống dịch, sự hy sinh lớn lao của lực lượng y tế tuyến đầu; sự mất mát của gia đình các nạn nhân tử vong do COVID-19 thời gian qua khiến các đại biểu có mặt tại buổi lễ không khỏi xúc động, bồi hồi xúc động khi nhớ lại.

Ông Phạm Minh An, giám đốc Sở Y tế thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hai năm qua.

Trải qua 4 đợt dịch bùng phát, toàn tỉnh ghi nhận 144.300 ca mắc COVID-19 và 481 ca tử vong. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên vào ngày 28-6-2021 tại huyện Long Điền. Trong đợt dịch này, tỉnh ghi nhận 144.162 ca mắc.

Trong giai đoạn này, Bà Rịa- Vũng Tàu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân, phát huy vai trò tương thân, tương ái, chia sẻ, ủng hộ và tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong nhân dân.

Cụ thể, lực lượng Y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm/test nhanh là 904 người; xét nghiệm; điều tra dịch tễ, truy vết...Trong đó điều trị COVID-19 là 420 người.

Có 5.750 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự tham gia công tác phòng, chống dịch; 3.927 Tổ COVID cộng đồng với 9.420 người; 1.202 Tổ tự quản với 2.152 người; 84 Trạm Y tế lưu động với 630 người.

Đồng thời, Bộ Y tế đã tăng cường đoàn cán bộ hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bộ Công an và Quân Khu 7 đã kịp thời hỗ trợ cho tỉnh 252 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang để tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đoàn Trường Đại học Y dược TP HCM, Đoàn Y tế tỉnh Yên Bái và tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bày tỏ lòng trân quý và tri ân những đóng góp, cống hiến, nỗ lực hết mình của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Theo ông Thọ, những câu chuyện đầy cảm xúc, những tấm gương “người tốt, việc tốt” nở rộ từ trong muôn vàn gian khó của công cuộc phòng, chống dịch bệnh đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

"Đó thật sự là những bông hoa đẹp, truyền cảm hứng về đức hy sinh, về tình cảm, trách nhiệm, về sứ mệnh đối với đồng chí, đồng bào, truyền niềm tin để vượt qua nghịch cảnh, truyền năng lượng để vượt qua khó khăn, bồi đắp và làm cao dày thêm truyền thống tốt đẹp của con người Bà Rịa – Vũng Tàu”- ông Thọ, nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go và thử thách sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, vai trò rất quan trọng của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là những cán bộ y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở….

Cũng trong buổi lễ, UBND tỉnh đã thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể; tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, có 4 tập thể và 8 cá nhân thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và TP HCM thường trú tại địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã trao thư cảm ơn đến đại diện các đoàn chi viện cho tỉnh trong thời gian cả chung tay chống dịch.