Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử nghiêm nếu cán bộ 'bảo kê' karaoke, vũ trường

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ vợ chết, chồng nguy kịch nghi do mâu thuẫn gia đình.

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố thêm một bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

21/09/2022 11:38

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục triển khai thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên toàn TP.