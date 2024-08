Ba thương vụ mua bán, sáp nhập bất động sản khủng trị giá tỉ đô trong quý II 03/08/2024 14:49

Savills Việt Nam vừa điểm tên 3 thương vụ M&A bất động sản nổi bật của Việt Nam trong quý II-2024.

Thương vụ M&A cả tỉ đô

Thương vụ M&A có giá trị “khủng” nhất là Tập đoàn Kim Oanh (Việt Nam) hợp tác với NTT Urban Development, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi Co Ltd (Nhật Bản) để phát triển The One World, một khu dân cư rộng 50 ha tại Bình Dương.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD bao gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ… cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, mua sắm cho đến không gian làm việc, hội nghị - triển lãm, chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao.

Xếp thứ hai là thương vụ M&A giữa Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghệ Tripod (Đài Loan) sẽ triển khai xây dựng Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam (Châu Đức), diện tích khoảng 18ha tại KCN Châu Đức.

Với vốn đầu tư 250 triệu USD, Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam (Châu Đức) góp phần hiện thực hóa kế hoạch mở rộng và phát triển ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao của Tập đoàn Công nghệ Tripod. Đây cũng là dự án công nghệ cao có quy mô lớn nhất tại KCN Châu Đức tính đến thời điểm hiện nay.

Các thương vụ M&A bất động sản giá trị lớn diễn ra giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Ảnh minh họa: QH

Thương vụ M&A đáng chú ý thứ ba là Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) đã mua lại 25% cổ phần trong Dự án Paragon Đại Phước rộng 45,5 ha từ Tập đoàn Nam Long với giá khoảng 26 triệu USD.

Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng có giá trị khoảng 662 tỉ đồng này, ước tính Nam Long có thể thu về khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỉ đồng, đóng góp vào lợi nhuận quý II của tập đoàn này. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phát triển với sản phẩm chủ yếu là biệt thự song lập và đơn lập cao cấp.

Các chủ đầu tư tiếp tục tung dự án mới thăm dò

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản nhà ở vẫn đang tiến triển theo hướng thận trọng. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và người mua tiềm năng đang có tâm lý chờ đợi và theo dõi, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tung ra các dự án mới để đánh giá tâm lý thị trường.

Đơn cử, Masterise Homes đã giới thiệu dự án nhà ở quy mô 7,2 ha tại Hải Phòng, trong khi đó Ecopark đã ra mắt dự án quy mô 1,3 ha tại Nghệ An.

Tại TP.HCM, Gamuda đã ra mắt dự án The Meadow với 212 căn nhà phố trong quý II. Cùng lúc đó, Vinhomes đã hợp tác với Nomura của Nhật Bản để đồng phát triển hai phân khu trong dự án Vinhomes Royal Island, cung cấp 821 căn thấp tầng.

Ở nhánh sản phẩm nghỉ dưỡng, Công ty bất động sản Việt (VCRE) đã ra mắt 264 căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng, hợp tác với thương hiệu Nobu Hospitality danh tiếng.

Thị trường bất động sản nhà ở vẫn đang tiến triển theo hướng thận trọng. Ảnh: QH

Ở phân khúc bất động sản thương mại cho thuê, giá thuê tăng và không gian hạn chế đang khiến các doanh nghiệp di dời ra khỏi khu vực trung tâm thành phố.

Hà Nội dự báo 48% không gian văn phòng mới sẽ nằm ở các khu vực khu đô thị mới mới nổi như Hồ Tây vào năm 2025. Trong khi đó, TP.HCM đang chứng kiến ​​sự dịch chuyển về phía khu đô thị mới Thủ Thiêm với các dự án phát triển mới được chứng nhận xanh.