Bà trùm Hương ‘Mẩu’ và địa điểm cất giấu đặc biệt trong vụ đường dây ma túy xuyên quốc gia 26/10/2024 17:27

Liên quan vụ đường dây ma túy xuyên quốc gia, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, đường dây ma túy chia thành 3 nhánh do Nguyễn Thế Thành, Trương Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Hương cầm đầu.

Người em đầu mối tiêu thụ

Trong đó, Nguyễn Thế Thành có đầu mối lấy ma túy từ Lào về Việt Nam. Ma túy sẽ được đối tượng bên Lào vận chuyển qua biên giới và giao cho người của Thành tại các địa điểm gần biên giới trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019, Thành ra Hà Nội sống và quen biết Trương Tuấn Dũng (còn gọi là Dũng “Bốp”). Dũng và Thành bàn bạc, thống nhất việc mua bán ma túy. Thành đưa ma túy từ biên giới về Hà Nội, còn Dũng tìm mối tiêu thụ.

Đầu năm 2019, Dũng giới thiệu cho Thành gặp Hương “Mẩu”, một người em có khả năng tiêu thụ ma túy và có mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an. Theo lời Dũng, nếu bán ma túy cho Hương thì rất yên tâm.

Cả 3 gặp nhau tại nhà của Dũng bàn bạc việc mua bán ma túy và thống nhất người của Thành và Dũng chịu trách nhiệm vận chuyển từ Hà Tĩnh, Nghệ An về Hà Nội. Sau đó, giao cho người của Hương tiêu thụ.

Hoạt động của đường dây ma túy này có sự tiếp tay, trực tiếp tham gia của Hà Minh Đức, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên, Nguyễn Văn Hưng, nguyên cán bộ công an phường Đức Giang, quận Long Biên.

Theo cáo trạng, khi thu được tiền bán ma túy, các bị can chuyển tiền qua dịch vụ hoặc trực tiếp giao tiền mặt cho đối tượng người Lào tại Hà Tĩnh trả tiền mua, tiền công vận chuyển, bán lẻ…

Ngoài ra, tiền bán ma túy còn được dùng trả cho cán bộ công an nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, che chắn cho ma túy và người phạm tội, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tìm nơi cất giấu

Tháng 4-2019, người của Thành gặp đối tượng bên Lào để nhận 30 kg ma túy “đá” và 400 gói hồng phiến, vận chuyển ra Hà Nội. Thành sau đó chỉ đạo 3 người đi nhận ma túy chuyển “hàng” sang tủ gỗ và một máy hút bụi lớn để giao cho Hương. Do ô tô 4 chỗ không chất được tủ gỗ và máy hút bụi chứa ma túy, Hương gọi điện cho Hưng nhờ thuê xe chở giúp.

Hưng nhận lời, lái xe ô tô trật tự, loại xe 5 tạ của Công an phường Đức Giang đến điểm hẹn để nhóm Hương chuyển đồ có chứa ma túy bên trong lên thùng xe. Sau đó, Hưng lái xe chở về nhà trọ của Hương để cất giấu.

Một ngày sau, khi cả nhóm tập trung ở nhà mình, Hương giới thiệu rằng Hưng là cán bộ Công an phường Đức Giang - người đã dùng xe tải trật tự của công an phường đến chở ma túy ngày hôm qua. Hương bảo cả nhóm làm quen với Hưng.

Khoảng tháng 5-2019, thấy việc để ma túy tại nhà trọ không an toàn, Hương đề nghị Hưng cho để nhờ ít đồ (ma túy) tại gara cấp bốn phía sau nhà Hưng và được đồng ý.

Hương chỉ đạo bị can Nguyễn Thành Đức gom khoảng 4-5 kg ma túy đá đóng gói trong các túi trà hút chân không và ma túy hồng phiến cho vào túi nilong to màu đen mang đến nhà Hưng. Hưng chỉ dẫn để vào để vào trong cửa gara ô tô phía sau nhà. Sau này, theo chỉ đạo của Hương, Đức nhiều lần đến gara lấy ma túy mang về bán lẻ.

Ngoài ra, Hưng còn sắp xếp, cho Hương gặp vợ của một cán bộ công an phường Đức Giang để nhờ người này đứng ra thuê phòng hộ. Căn phòng này sau đó được Hương sử dụng làm nơi cất giấu ma túy.

Đối với Hà Minh Đức, theo cáo trạng, tháng 6-2019, Hương muốn tạo điều kiện để Dũng, Thành có niềm tin và yên tâm bán ma túy cho mình nên sắp xếp cho họ gặp Đức.

Khi gặp nhau, Đức lái ô tô, chở Hương, Thành và Dũng đi lòng vòng trên các tuyến đường thuộc quận Long Biên. Trên xe, Hương nói: “Đây là anh Đức, cán bộ Đội ma túy Công an quận Long Biên để anh em biết mặt nhau”, đồng thời nói “việc mua bán ma túy đã có Đức đảm bảo an toàn”.

Cơ quan chức năng xác định Hà Minh Đức giúp sức, bao che cho Hương và đồng bọn mua bán trái phép gần 135 kg ma túy, thu lợi bất chính gần 1,4 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, trong thời gian dài, Hưng và Đức đã nhiều lần nhận tiền từ Hương để không báo cáo cấp trên, không lập kế hoạch đấu tranh đối với tội phạm, làm ngơ cho đường dây ma túy hoạt động.