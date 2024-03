Bà Trương Thị Mai: Đảng viên vi phạm làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Đảng bộ

Ngày 17-3, tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã có phát biểu chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực vươn lên để đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức Đảng.

Theo đánh giá của Thường trực Ban Bí thư, những năm qua, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng liên tục phát triển, tăng trưởng bình quân 3 năm qua đạt 7,36%, cao hơn mức bình quân cả nước. Thu ngân sách cũng tăng nhanh, đạt khoảng 15,4%, cao hơn bình quân cả nước.

Năm 2023, Lâm Đồng thu ngân sách đạt trên 13.000 tỉ đồng, nguồn thu ngân sách chủ yếu là thu nội địa, đây là nguồn thu bền vững. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch sang công nghiệp, dịch vụ. Ngành du lịch Lâm Đồng đón hơn 8,5 triệu khách du lịch trong năm 2023, tăng 15% so với năm trước. 109/111 xã, 5 huyện trên toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Chính sách người có công, phúc lợi, an sinh xã hội được chú trọng; bảo hiểm y tế bao phủ khoảng 93% người dân; văn hóa xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh trật tự xã hội đảm bảo an toàn.

Trong năm 2023, tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Đây là niềm tự hào không chỉ của người dân Đà Lạt, Lâm Đồng mà là sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng của cả nước.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Thái Học làm quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Những kết quả trên thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề mà Tỉnh ủy Lâm Đồng phải tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Đó là tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng; giảm khoảng cách giàu nghèo; thu nhập bình quân cả nước vẫn còn cao hơn tỉnh Lâm Đồng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; không vì phát triển mà làm xâm hại đến thiên nhiên, phải làm sao cho phát triển là phát triển bền vững.

Cũng theo bà Trương Thị Mai, năm qua ở địa phương này có một số cán bộ lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc này không chỉ cá nhân phải chịu trách nhiệm mà ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Đảng bộ. Đây là bài học kinh nghiệm rất sâu sắc đối với Thường trực, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy cũng như các cấp Đảng bộ, cán bộ Đảng viên trong tỉnh.

“Điều quan trọng là phải tiếp tục nêu cao kỷ luật kỷ cương, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác phòng ngừa không để xảy ra trường hợp tương tự”- bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, bà Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

