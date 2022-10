Bác sĩ đi làm thêm phải xin phép lãnh đạo bệnh viện

(PLO)- Bác sĩ làm thêm ngoài giờ tại các cơ sở khám chữa bệnh khác phải có đơn xin phép và được bệnh viện nơi đang công tác đồng ý.

“Tôi là bác sĩ (BS) chuyên khoa nội, đang công tác tại BV quận 11. Cách đây khoảng hai năm, tôi làm đơn xin BV cho phép làm thêm ngoài giờ tại một phòng khám tư ở TP.HCM từ 17 giờ 30 đến 20 giờ hằng ngày. Sau khi BV đồng ý, mỗi ngày sau khi hết giờ làm tại BV, tôi lại đến phòng khám tư theo đúng thời gian đăng ký” - BS NHM cho biết.

Đơn ghi rõ thời gian, địa điểm làm thêm

Theo BS M, để tránh trường hợp BS “cúp giờ” tại BV đi làm cho phòng khám tư trong giờ hành chính, BV áp dụng chấm công bằng vân tay và kiểm tra đột xuất. “Tôi luôn chấp hành giờ giấc làm việc tại BV cũng như thời gian đi làm thêm để không ảnh hưởng tới BV” - BS M cho biết thêm.

Tương tự, BS TMC (chuyên Khoa cơ xương khớp BV Nhân dân 115 TP.HCM) cũng có đơn xin được làm thêm ngoài giờ theo phạm vi hoạt động chuyên môn tại một BV tư trên địa bàn TP.HCM. Thời gian đi làm thêm được ghi rõ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu làm từ 17 giờ đến 21 giờ, thứ Bảy và Chủ nhật làm từ 7 giờ đến 17 giờ (trừ thời gian trực tại BV).

BS C còn chia sẻ thêm: “Trong đơn tôi cũng cam kết thực hiện đúng các quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn. Chấp hành nội quy trực trong và ngoài giờ hành chính cũng như sự điều động khác khi BV Nhân dân 115 yêu cầu. Tôi cũng chịu sự quản lý chuyên môn của Sở Y tế TP.HCM và địa phương nơi đăng ký hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ”.

“Được sự chấp thuận của BV, tôi thực hiện đúng thời gian làm ngoài giờ. Những lần BV kiểm tra, tôi luôn có mặt và làm đúng nhiệm vụ được phân công” - BS C chia sẻ.

BS làm thêm ngoài giờ là để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, BV rất hiểu và ủng hộ. Lãnh đạo BV thi thoảng vẫn đến tận khoa có BS xin làm thêm ngoài giờ để hỏi thăm công việc, động viên tinh thần anh em, đồng thời kết hợp giám sát giờ giấc và chất lượng công việc của họ để đánh giá tình hình làm việc tại BV trong giờ hành chính. BS TRẦN VĂN KHANH, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM)

Giữ uy tín cho BV và chính mình

TS-BS Phạm Quốc Dũng, Giám đốc BV quận 11, cho biết BV hiện có 587 BS và điều dưỡng. Đến thời điểm này, tổng cộng 58 BS và điều dưỡng được BV đồng ý cho làm thêm ngoài giờ tại các BV tư và phòng khám.

“Để quản lý BS và điều dưỡng đăng ký làm thêm ngoài giờ, BV áp dụng chấm công bằng vân tay, kiểm tra đột xuất và lập biên bản tại chỗ. Cũng có trường hợp vắng mặt tại vị trí làm việc trong vòng 15 phút với lý do kẹt xe, gia đình có chuyện đột xuất… thì BV lập biên bản nhắc nhở và đưa vào diện kiểm tra thường xuyên. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo quy định” - TS-BS Dũng nói.

Khi BV đã tin tưởng và ủng hộ BS làm thêm ngoài giờ thì BS cũng cần tự giác để tránh ảnh hưởng xấu đến uy tín của BV và của chính mình.

Theo ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ BV Nhân dân 115, BS công tác tại đây muốn làm thêm ngoài giờ cho cơ sở y tế nào thì cơ sở đó phải có công văn gửi BV, BS cũng phải có đơn xin làm thêm ngoài giờ và ghi rõ tên cơ sở y tế. Sau đó, BV mới có công văn đồng ý và gửi đến đơn vị nơi BS đăng ký làm thêm ngoài giờ.

“BS làm việc tại BV Nhân dân 115 phải đăng ký trên phần mềm của Sở Y tế TP.HCM, trong đó ghi rõ ngày, giờ làm việc tại BV. Trường hợp làm thêm ngoài giờ cho cơ sở y tế nào thì đơn vị này phải đăng ký cho Sở Y tế TP.HCM qua phần mềm và ghi rõ ngày, giờ làm thêm của BS đó để Sở Y tế kiểm tra, giám sát” - ông Ngân nói, đồng thời cho hay BV ủy quyền cho trưởng, phó khoa chấm công và quản lý thời gian làm việc trong giờ hành chính của các BS làm thêm ngoài giờ.

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, BV rất ủng hộ BS làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập và cũng là cách gánh bớt một phần bệnh nhân để giảm tải cho BV. “BS làm thêm ngoài giờ là người của BV, do vậy họ phải xin ý kiến của lãnh đạo BV để nơi đây biết, hỗ trợ xử lý khi không may xảy ra sự cố do họ gây ra tại nơi làm thêm” - TS-BS Tuấn cho biết.

Về việc quản lý BS làm thêm ngoài giờ, TS-BS Tuấn cho biết trách nhiệm này được giao cho trưởng, phó các khoa. “Khi BV đã tin tưởng và ủng hộ BS làm thêm ngoài giờ thì BS cũng cần tự giác thực hiện nghiêm giờ giấc, tránh ảnh hưởng xấu đến uy tín của BV và của chính mình” - TS-BS Tuấn chia sẻ.•

Liên quan đến thông tin bốn BS của BV TP Thủ Đức xuống Tiền Giang làm thêm tại một phòng khám tư, chiều 1-10, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu bốn BS tường trình sự việc. Bốn BS cho rằng do không biết quy định nên đã tự sắp xếp thời gian để làm thêm mà chưa báo cáo với BV. Họ chấp nhận kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật theo quy định. BV TP Thủ Đức đã chỉ đạo tất cả BS không được lấy giờ làm việc của cơ quan để làm việc cho đơn vị khác, BS chỉ được phép làm thêm khi có sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo BV.

TRẦN NGỌC