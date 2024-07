Bãi rác An Hiệp ở Bến Tre tái diễn ô nhiễm, dân lại chặn xe rác 11/07/2024 16:34

(PLO)- Nhiều người dân sống xung quanh bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bức xúc ngăn chặn xe chở rác vì cho rằng bãi rác ô nhiễm bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Chiều 11-7, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, hiện chính quyền và các ban ngành đoàn thể của huyện vẫn đang tích cực vận động, thuyết phục để người dân không chặn xe rác vào bãi rác An Hiệp.

Ông Tùng cũng cho biết, sáng cùng ngày ngay sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân ngăn chặn không cho xe rác vào bãi rác An Hiệp đổ rác. Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cùng UBND huyện đã mời dân để đối thoại.

Bãi rác An Hiệp tái diễn ô nhiễm, người dân bức xúc chặn không cho xe chở rác vào bãi rác

Tại buổi đối thoại, người dân cho rằng bãi rác có mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh, bức xúc nên người dân chặn xe rác vào bãi rác.

“Qua đối thoại, giải thích và vận động thì có một số người dân đồng tình, một số không đồng tình vẫn tiếp tục chặn xe. Chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục vận động dân” – Ông Tùng cho hay.

Nguyên nhân bãi rác An Hiệp có mùi hôi, ông Tùng giải thích, mấy ngày gần đây do mưa nhiều, khiến bãi rác bị tồn đọng nước, trong khi nước chưa xử lý nên chưa thể đưa ra ngoài dẫn đến mùi hôi khuyếch tán ra ngoài. Hiện có 4 xe chở rác phải xếp hàng trên đường do bị người dân chặn không cho vào bãi rác.

Dù địa phương đã nỗ lực khắc phục ô nhiễm, nhưng bãi rác vẫn bốc mùi hôi

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cũng cho biết, về giải pháp khắc phục hiện địa phương đang triển khai các biện pháp, hạn chế thấp nhất mùi hôi ra môi trường xung quanh.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người dân bức xúc chặn xe rác vào bãi rác An Hiệp. Trước đó cách nay khoảng 1 năm vào tháng 7-2023, bức xúc bãi rác An Hiệp ô nhiễm, hàng chục người dân đã ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác trên.

Do đó xe chở rác không có chỗ đổ dẫn đến lượng rác ùn ứ trong phạm vi rộng lớn thuộc địa bàn các huyện Ba Tri, Châu Thành và TP Bến Tre.

Trước đó vào tháng 7-2023 hàng chục người dân bức xúc bãi rác ô nhiễm nên chặn xe rác

Sau đó tỉnh Bến Tre đã đối thoại trực tiếp với người dân và cam kết sẽ khắc phục ô nhiễm. Bãi rác An Hiệp sau đó cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và tiếp tục nhận rác.

Tuy nhiên sau 1 năm, bãi rác An Hiệp lại tiếp diễn ô nhiễm khiến người dân bức xúc tiếp tục chặn xe rác.

Theo UBND huyện Ba Tri, hiện nay lượng rác thải được thu gom, vận chuyển về bãi rác An Hiệp để xử lý mỗi ngày khoảng 210 - 220 tấn.