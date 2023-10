Chủ tịch tỉnh Bến Tre đối thoại với 150 người dân về khắc phục ô nhiễm bãi rác An Hiệp

(PLO)- Kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã hoàn thành, chính quyền và ngành chức năng của tỉnh, huyện lên phương án chuẩn bị đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp.

Chiều 6-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đối thoại với 150 người dân hai xã An Đức và An Hiệp, huyện Ba Tri về kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường và chuẩn bị đưa rác thải của tỉnh về bãi rác An Hiệp.

Khắc phục xong ô nhiễm bãi rác

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, đến nay sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đã cơ bản được khắc phục xong, đạt hiệu quả tốt, giảm được hơn 95% mức độ ô nhiễm so với thời điểm cao điểm của ngày 17-7-2023.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cụ thể đã phủ bạt các ô đã chôn lấp rác thải với tổng diện tích phủ đạt 23.300m2 (đạt 100%); khắc phục mùi hôi, nước mưa không ngấm vào rác rỉ ra ngoài và hoàn thành sửa chữa, nâng cấp tường rào không còn rác phát tán ra môi trường xung quanh.

Cạnh đó đơn vị chức năng cũng đã trồng khoảng 448 cây xanh xung quanh bãi rác An Hiệp nhằm tạo vùng đệm bằng cây xanh hạn chế tác động của bãi rác đến môi trường xung quanh.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri vừa qua đã gây bức xúc trong nhân dân, là sự việc không mong muốn đối với UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

“Việc này có phần trách nhiệm rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát của các cấp chính quyền địa phương”- ông Tam nói.

Đến nay bãi rác An Hiệp cơ bản khắc phục được ô nhiễm môi trường, đảm bảo đủ điều kiện để tiếp nhận, xử lý rác thải (huyện Châu Thành, TP Bến Tre và huyện Ba Tri).

Người dân phản ánh ý kiến với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sắp tới, bãi rác An Hiệp sẽ tiếp nhận và xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho đến khi nhà máy xử lý rác thải Bến Tre hoàn thành tái cơ cấu, đi vào hoạt động (dự kiến Quý I/2026).

Trong thời gian chờ tái cơ cấu xây dựng lại nhà máy rác thải của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre mong muốn người dân địa phương thấu hiểu, cùng chia sẻ khó khăn này cho đến khi nhà máy xử lý rác thải của tỉnh hoàn thành thì lượng rác của tỉnh và huyện Châu Thành không còn đưa về bãi rác An Hiệp. Khi đó bãi rác An Hiệp chỉ còn tiếp nhận lượng rác thải của huyện Ba Tri. Ông Trần Ngọc Tam cam kết với người dân sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý tốt rác thải không để tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra như vừa qua.

Quan tâm vấn đề sức khỏe và an sinh cho người dân

Tại buổi đối thoại, người dân đưa ra 21 ý kiến, trong đó người dân phản ánh bãi rác tồn tại 13 năm qua gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vật nuôi, cây trồng do ô nhiễm bãi rác gây ra và yêu cầu được bồi thường hỗ trợ.

Một số người dân đồng tình với kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường và phương án tiếp nhận rác trở lại của bãi rác An Hiệp. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng việc khắc phục ô nhiễm bãi rác chưa đạt, yêu cầu dừng đưa rác về bãi rác An Hiệp.

Bãi rác An Hiệp đã hoàn thành khắc phục ô nhiễm. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phản ánh với lãnh đạo tỉnh, một số người dân còn đưa ra ý kiến: công tác khắc phục môi trường đã xong, nếu tiếp tục đổ rác sẽ tiếp tục ô nhiễm, người dân yêu cầu di dời bãi rác hoặc di dời dân, khỏi khu vực bãi rác, hỗ trợ dân tái định cư…

Giải đáp thắc mắc của người dân về vấn đề sức khỏe, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khẳng định, hiện nay đối với xã An Đức và An Hiệp là xã bãi ngang nên có chính sách về bảo hiểm y tế toàn dân. Nếu sau này không còn là xã bãi ngang thì chính quyền các cấp sẽ chịu trách nhiệm vận động các tổ chức xã hội hoặc chi từ ngân sách để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo sống xung quanh bãi rác.

Ông cũng đề nghị thời gian tới Sở Y tế phối hợp với huyện Ba Tri sẽ tổ chức thăm khám sức khỏe người dân xung quanh bãi rác định kỳ một năm 2 lần, và hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Riêng về ý kiến người dân yêu cầu bồi thường sức khỏe, vật nuôi, cây trồng do ảnh hưởng ô nhiễm bãi rác, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với huyện và ngành chức năng xem xét đánh giá, căn cứ theo pháp luật thực hiện đúng quy định.

Người dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Tam cũng đề nghị UBND huyện Ba Tri và chính quyền địa phương nghiên cứu chính sách di dời dân khỏi khu vực bãi rác và nắm bắt từng hộ dân nào muốn di dời, tái định cư để có phương án xử lý.

Còn việc yêu cầu di dời bãi rác, ông Tam khẳng định, bãi rác An Hiệp đã có quy hoạch của tỉnh và huyện nên không thể di dời, rất mong bà con chia sẻ hỗ trợ cho tỉnh.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương thành lập Tổ giám sát cộng đồng hai xã An Đức và An Hiệp có người dân tham gia, thường xuyên giám sát vấn đề xử lý môi trường tại bãi rác An Hiệp không để xảy ra tình trạng ô nhiễm gây bức xúc như trước đây.

Trước đó hơn 2 tháng qua (kể từ ngày 15-7), hàng chục người dân ở hai xã An Đức và An Hiệp, huyện Ba Tri đã túc trực ngày đêm chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến lượng rác thải bị ùn ứ nhiều nơi tại TP Bến Tre và huyện Ba Tri.

ĐÔNG HÀ