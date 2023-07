Bến Tre: Dân lập chốt chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp

(PLO)- Bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm trầm trọng, hàng chục người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã lập chốt, chặn xe chở rác ngăn không cho vào bãi rác.

Từ ngày 15-7 đến nay hàng chục người dân ở hai xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã thay phiên nhau ngày đêm túc trực tại ngã ba đường dẫn vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa phận ấp 9, xã An Đức) ngăn chặn không cho xe rác của tỉnh, huyện vận chuyển rác vào bãi rác.

Ngày đêm túc trực chặn xe rác

Ông Bùi Văn Chặt có nhà ở cạnh bãi rác An Hiệp bức xúc vì hằng ngày gia đình ông phải hứng chịu mùi nồng nặc bốc lên từ bãi rác. “Nhà tôi gần bãi rác, mùi hôi thối không thể nào tả nỗi, người dân mong chính quyền làm sao cho sạch, đẹp chứ để ô nhiễm thế này ảnh hướng lớn đến sức khỏe người dân xung quanh”- ông Chặt lo lắng.

Theo người dân, bãi rác An Hiệp chỉ tập kết rác của huyện Ba Tri cũng đã đủ ô nhiễm, khoảng hơn 10 tháng nay bãi rác này lại tiếp nhận rác của tỉnh chuyển về nên lượng rác quá tải, gây ô nhiễm trầm trọng khiến người dân không còn chịu đựng được nữa.

Chị Phạm Thị Thúy ở ấp 6, xã An Hiệp phản ánh: “Tôi cũng như nhiều người dân ở đây rất bức xúc. Đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nào là ruồi, hôi thối, nguồn nước dưới sông cũng bị ô nhiễm, gia đình tôi sống cạnh bãi rác ngày đêm ăn ngủ không yên”.

Nhiều người dân ở xã An Hiệp lâu nay sống bằng nghề nuôi tôm, tuy nhiên nhiều năm nay do ảnh hưởng nguồn nước ô nhiễm từ bãi rác, người dân đành bỏ ao không còn nuôi tôm được nữa.

Dù lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đối thoại, các cơ quan huyện, chính quyền xã An Hiệp và An Đức tích cực vận động, tuy nhiên người dân không đồng tình và tiếp tục ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác.

Nhiều người dân ở xã An Hiệp yêu cầu các cơ quan chức năng phải khắc phục dứt điểm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí phát sinh từ bãi rác; đồng thời người dân còn bày tỏ nguyện vọng nên di dời bãi rác đi nơi khác để họ có cuộc sống yên ổn.

Vận chuyển rác về An Hiệp chỉ là giải pháp tạm thời

Tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình và giải pháp xử lý bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri diễn ra vào chiều nay (20-7), ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết, bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri đang tiếp nhận và xử lý khoảng 200 tấn rác/ngày. Trong đó lượng rác từ TP. Bến Tre, huyện Châu Thành vận chuyển về bãi An Hiệp bình quân từ 120-150 tấn/ngày, riêng tại Ba Tri từ 30-40 tấn/ngày.

Theo ông Tuấn, bãi rác An Hiệp trước đây chỉ phục vụ tiếp nhận rác của huyện Ba Tri. Riêng TP. Bến Tre và huyện Châu Thành rác thải được đưa về xử lý tại nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành).

Tuy nhiên do năng lực điều hành quản lý và việc xử lý tiếp nhận rác tại nhà máy rác không đáp ứng yêu cầu môi trường nên nhà máy này bị buộc đóng cửa.

Từ tháng 10-2021 đến nay, lượng rác thải từ TP Bến Tre và huyện Châu Thành được vận chuyển tập kết về bãi rác An Hiệp trong thời gian chờ tái đầu tư, khôi phục lại nhà máy rác.

Hiện địa phương đã đầu tư xây dựng tường rào, hố thu gom nước thải, lắp đặt khung hàng rào lưới sắt ngăn rác bay ra ngoài, phủ bạt... hạn chế ô nhiễm.



Tuy nhiên, gần đây bãi rác An Hiệp vận hành gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc, chặn xe chở rác. Hiện rác thải của TP Bến Tre và huyện Châu Thành được đưa về khu vực nhà máy xử lý rác ở xã Hữu Định đã đóng cửa để lưu tạm.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, địa phương đang triển khai khắc phục ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp. Thời gian tới để đủ khả năng tiếp nhận rác, tỉnh đang có chủ trương mở rộng bãi rác An Hiệp thêm 3ha.

Định hướng trong thời gian tới tỉnh sẽ tái cơ cấu nhà máy xử lý rác. Hiện tỉnh đã chọn được nhà đầu tư mới để tái cơ cấu lại nhà máy này, dự kiến đến cuối năm 2025 dự án này sẽ hoàn thành.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy xử lý rác thải có khả năng xử lý 320- 350 tấn rác/ngày, xóa tình trạng xử lý rác chôn lấp như hiện nay không đảm bảo môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cũng cho biết, hiện các ngành chức năng của tỉnh, huyện đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân thấu hiểu, đồng tình ủng hộ, chia sẻ khó khăn với tỉnh cho vận chuyển rác về bãi rác An Hiệp. Đồng thời tỉnh cam kết khắc phục ô nhiễm như đã hứa với dân tại buổi đối thoại.

ĐÔNG HÀ