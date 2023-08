Bến Tre: Khắc phục giảm hơn 90% ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp

(PLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre thông tin là Bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, đã giảm được 90% mức độ ô nhiễm mùi hôi.

Ngày 12-8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bến Tre thông tin, đến nay tiến độ khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đạt hiệu quả, giảm được khoảng hơn 90% mức độ ô nhiễm mùi hôi so với cao điểm bãi rác này bị ô nhiễm cách nay gần một tháng.

Cụ thể, đơn vị chức năng đã phủ bạt các ô chôn lấp rác, thi công gia cố chống thấm, chống rò rỉ nước rỉ rác ra bên ngoài 200m/255m (đạt 78%).

Việc cải tạo ao sinh học để lưu chứa nước rỉ rác đạt tiến độ trên 85% khối lượng công việc, tiếp tục hoàn thiện. Hiện nay, nước rỉ rác thường xuyên được bơm và dẫn dòng vào ao sinh học trong khuôn viên bãi rác, không để nước rỉ rác chảy tràn ra môi trường bên ngoài.

Đơn vị nâng cấp xây dựng lưới rào bằng B40 để chắn rác bay ra xung quanh trên nền tường cũ đạt 81% khối lượng công việc. Hiện đoạn tường 30 m đang bị sụp, nghiêng phải xây dựng lại tường mới để tiếp tục lắp rào B40.

Đồng thời, đơn vị chức năng duy trì phun xịt chế phẩm sinh học, hóa chất trong khu vực bãi rác để xử lý mùi hôi, ruồi, côn trùng.

Đối với việc nâng cấp, cải tạo bãi rác An Hiệp thực hiện đào ao chôn lấp rác mới khoảng 0,7 ha đạt khối lượng 88%.

Về lâu dài, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri. Dự án có công suất thiết kế 60 - 100 tấn rác thải/ngày bằng công nghệ xử lý phân loại, ủ phân vi sinh, đốt rác…

Kết quả tích cực này giúp giải tỏa phần nào bức xúc của người dân địa phương, khi mà từ ngày 15-7 đến nay, hàng chục người dân ở hai xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri ngày đêm ngăn chặn không cho xe đưa rác vào bãi rác An Hiệp vì tình trạng ô nhiễm.

Nguyên nhân là gần một năm nay, kể từ khi nhà máy xử lý rác thải của tỉnh tạm đóng cửa, lượng rác của TP Bến Tre và huyện Châu Thành được đưa về bãi rác An Hiệp khoảng 150 tấn rác/ngày khiến bãi rác này bị ô nhiễm trầm trọng.

Đến khi người dân phản ứng gay gắt, nguồn rác thải này đã phải đưa trở lại nhà máy xử lý rác thải Bến Tre ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành để lưu tạm. Tính đến ngày 10-8, số rác này là 4.420 tấn, khả năng thực hiện lưu chứa đến ngày 19-8-2023 như đã cam kết với người dân xã Hữu Định: tạm lưu chứa tại nhà máy xử lý rác thải Bến Tre không quá 1 tháng.

Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã hai lần họp với Công ty CP Tập đoàn AMACCAO nhằm tái cơ cấu nhà máy xử lý rác Bến Tre có công suất thiết kế xử lý 650 tấn rác thải/ngày; Đốt rác phát điện, công nghệ Đức; Công suất phát điện dự kiến: 15 MW; Diện tích đầu tư dự kiến: 7,21ha (trong đó phần diện tích cũ của nhà máy là 3,8ha và phần diện tích mở rộng thêm là 3,41 ha).

Tổng vốn đầu tư nhà máy 1.500 tỉ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành tiếp nhận rác xử lý rác chậm nhất vào quý I năm 2026.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, hiện nay huyện ủy Ba Tri chủ trì tiếp tục thực hiện vận động nhân dân để người dân chia sẻ, đồng tình với chủ trương của tỉnh trong việc xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp trước ngày 19-8-2023.

Cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Ba Tri thực hiện thăm khám cho người dân xung quanh khu vực bãi rác An Hiệp, quan tâm hơn đến chăm sóc sức khoẻ người dân xã An Đức và An Hiệp.

ĐÔNG HÀ